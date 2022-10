Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

L'any passat hi va haver un 6,1 % més de delictes informàtics respecte a les dades registrades l'any anterior. D'aquests, el 87,4 % correspon a fraus informàtics, segons el darrer Informe sobre la cibercriminalidad en España, una situació que converteix en víctima potencial gairebé tota la població.

"Entre la pandèmia, la crisi econòmica i el teletreball, cada cop som més a casa i busquem més establiments en línia o comparem diverses ofertes a internet, i aquí és on es poden cometre més delictes, amb ofertes que mai són reals. La gent jove ja ho compra pràcticament tot a internet, i cerca els webs amb més avantatges", indica Jordi Serra, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i investigador del grup K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), de l'Internet Intedisciplinary Institute (IN3). "En un moment o altre, tots podem tenir el cap en un altre lloc i fer una compra ràpida, i així és com moltes vegades, per aquesta rapidesa, caiem en els enganys", afegeix.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la UOC, Jordi Serra (àudio).





La troballa en els terrenys del Prat de Llobregat de les restes d'un avió de combat alemany accidentat en un vol d'exhibició en 1940, saca a la llum les restes del fuselatge i els ossos del pilot.

Sebastian, periodista d'un diari local del Prat, cobreix la notícia amb ajuda del seu amic Vidal, tècnic de l'aeroport, que li aporta valuosa informació.

Un any més tard, li tocarà investigar la mort del seu amic al costat de Lorena, una antiga companya de classe, que treballa ara com a agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Entre els dos indagaran en el passat de la Caserna dels Carabiners del Prat de Llobregat i es toparan amb un secret ocult durant dècades.

Aquesta és la sinopsi del llibre "El pasado nunca nos olvida". Una història que es desenvolupa i creix al Prat de Llobregat.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.