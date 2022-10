Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Les Unitats d'atenció al consumidor (UMIC) visitaran 64 municipis durant aquest mes d'octubre. Per saber què són i com funcionen parlarem amb la tècnica de consum de Barcelona, Beth Linuesa.



- Què són les UMIC i com funcionen?



Són unes unitats mòbils unes furgonetes molt llampants de color verd que donen informació al consumidor. Són oficines que van els municipis i allà tenen les consultes dels consumidors. De vegades són unes informacions concretes i d'altres vegades volen posar una reclamació a una empresa i el nostre paper és atendre'ls i explicar-li com s'ha de fer la gestió.





Avui parlarem d'un espectacle que no t'has de perdre, el pròxim dia 11 d'octubre el teatre Coliseum acull l'espectacle 'Hija de la luna'. Es tracta d'un homenatge al mític grup musical Mecano. Parlarem amb la vocalista, Robin Torres.



- Estem parlant d'un dels grups més mítics del pop espanyol.



Mecano ha format part de la banda sonora de tots, inclús pels que no són fans, i no tan sols al nostre país sinó que també a països veïns. A dins del món de la música han marcat un abans i un després, tant per les cançons, les composicions, les harmonies, les melodies i per l'espectacle que donaven a sobre d'un escenari. Han passat molts anys i les seves cançons encara sonen a la ràdio o a la televisió.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana.

Avui ens veurem sèries, documentals i pel·lícules relaciones i basades en les conspiracions governamentals i que tants rius de tinta i mort de neurones ens han donat.





8.000 persones han fet 14.287 donacions de plasma durant aquest any, una quantitat que encara està lluny de les 65.000 donacions anuals que es necessiten a Catalunya per garantir els tractaments dels pacients diagnosticats amb immunodeficiències. Amb 65.000 donacions, tindríem prou plasma per obtenir proteïnes i elaborar medicaments que són vitals per alguns malalts com la Neus, que pateix una immunodeficiència i necessita, cada any, el plasma que s’obté de 288 donacions.

Per incrementar les donacions, el Banc de Sang ha engegat un pla que ha de permetre reduir la dependència d’altres països. De fet, en els últims anys les donacions pràcticament s’han doblat, passant de 13.800 l’any 2017 a les 25.000 amb què es preveu acabar aquest 2022.