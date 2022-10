Migdia a COPE Catalunya i Andorra

La tercera edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), impulsada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), ha començat avui de la mà de més d'un centenar d'experts que han compartit amb tots els assistents els seus aprenentatges en relació a la seva feina i vinculats també amb diferents àmbits de la nova economia. L'esdeveniment, que es desenvolupa presencialment a l'emblemàtic edifici del DFactory Barcelona encara que té una naturalesa híbrida, ja que també es pot assistir de manera remota a totes les conferències, ha explorat diversos aspectes com les noves oportunitats socioeconòmiques.

Pere Navarro, a la seva intervenció, destacava “des de la primera edició, vam veure que el BNEW era necessari per la reactivació econòmica, generant propostes i relacions entre les persones lligades a aquest entorn”. El delegat també afirmava que “no hi ha millor escenari per aquest esdeveniment que l'edifici del DFactory, la fàbrica del futur de Barcelona per al món. Un lloc on ja treballen 500 persones innovant per la nova economia i on es creen nous projectes amb el millor talent”.

Dins dels diversos actes que han tingut lloc a la primera jornada del BNEW, s'ha conversat sobre els nous reptes que implica la mobilitat urbana per al transport públic, a la sessió denominada “El desafiament del transport públic a les ciutats intel·ligents”.

La ponència ha estat moderada per Pilar Conesa, CEO i fundadora de ANTEVERTI, qui ha afirmat que “a Barcelona es mouen al dia 7 milions d'entrades i sortides a l'àrea metropolitana, la qual cosa és un repte per a les entitats públiques”.

Davant d’aquesta premissa, els participants, Carles Casas, director de Planificació estratègica i Prospectiva dels Ferrocarrils de Catalunya, i Gerardo Lertxundi, CEO de TMB, han enumerat les claus per a aconseguir un millor flux sostenible de les grans poblacions.

Casas comentava que “la implementació de tecnologia és una part important per la sostenibilitat al transport públic. Per exemple, la TMobilitat és una porta a innombrables opcions tant de gestions com d’integració de serveis; no sols és un canvi de suport, sinó poder reunir una major possibilitat d'opcions i operadors per als usuaris”. Per part seva, Lertxundi, destacava la innovació en el transport públic a través de l'ús de l'hidrogen líquid a la seva xarxa d'autobusos per a obtenir zero emissions, sent Barcelona la ciutat líder a Europa.