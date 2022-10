Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Avui és el dia mundial del docent. A Catalunya feia molt de temps que els docents no estaven tan emprenyats, només cal recordar les darreres vagues i la posada en comú de tots els sindicats de professors. Per saber en quin moment estem a l'educació, parlarem amb la professora dels graus d'Educació i investigadora del grup TRIVIUM de la Universitat Abat Oliba CE, Franciele Corti.



- Com esta el món de docència?



Estem en un moment difícil i complexa però també ho podem veure com un moment d'oportunitats com per exemple repensar l'educació i que volem de l'Escola del futur.





Són més de catorze milions de persones, i alguns d'ells es començaran a jubilar l'any que ve. Els baby boomers, nascuts entre el 1957 i el 1977, es preparen per afrontar el canvi de rutina que arriba després de l'etapa productiva. I encara que, segons la X Enquesta Institut BBVA de Pensions , set de cada deu baby boomers consideren que la vida dels jubilats de la seva generació serà pitjor que la dels actuals perquè s'hauran de jubilar més tard i percebran una pensió més baixa, els experts consideren que amb ells arribarà un canvi de paradigma que posarà fi a l'estereotip clàssic del jubilat.

"No es resignaran a l'estereotip clàssic del jubilat que només juga a la petanca o es passa els dies mirant com avancen les obres públiques. Viuran una jubilació amb una actitud molt més proactiva, no es conformaran a ser aparcats en institucions sociosanitàries i reivindicaran el seu dret a viure aquesta etapa de la seva vida amb plenitud, duent a terme les activitats que hi donin sentit", afirma Enric Soler Labajos, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).





Google va presentar Stadia al març de 2019, un servei de jocs en el núvol amb un model híbrid de subscripció i jocs a la carta.

Google va aconseguir oferir un servei de jocs en el núvol que funcionava bé en múltiples dispositius, però la companyia no va convèncer amb el seu model de negoci. Pagar per una subscripció mensual i a més haver de comprar els jocs Amb el temps la subscripció va passar a ser opcional per a jugar a 1080p

Google deixarà d'oferir el servei el 18 de gener del 2023.