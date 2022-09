Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

Dels quadernets d'escriptura a expressions com a Ola k hase, WTF o OMG. Les xarxes socials han estat una revolució per a l'ortografia dels menors, que han reduït la seva escriptura a un llenguatge abreujat i simple de vocabulari.

Els joves espanyols s'han acostumat a adaptar les seves paraules al llenguatge tecnològic i a escriure tal com parlen.

Assenyalen que llegir i escriure textos contínuament amb errors gramaticals crea una representació inadequada de les paraules i fomenta les faltes ortogràfiques de manera inevitable.

I és que asseguren que als nens els n'hi ha prou amb llegir entre sis i vuit vegades una paraula perquè passi a formar part del seu lèxic.

El problema és que moltes vegades ho fan en xarxes socials. Mentre que el temps de lectura descendeix, un 35% dels espanyols no llegeix segons el Baròmetre d'Hàbits de Lectura de 2021, els menors es troben submergits en les xarxes socials: l'últim informe de Qustodio reflecteix que passen més de 4 hores diàries connectats via en línia.





L'augment de preus, no sols en alimentació i energia, si no en pràcticament totes les partides habituals de la despesa en les llars espanyoles, suposarà, de mitjana, un increment de la despesa familiar anual de 3.040€ per família, passant dels 29.244€ gastats en 2021 a 32.285€ en 2022, segons un estudi realitzat per la Consultora AIS Group sobre la base dels seus indicadors Habits.

En el cas de Catalunya, la despesa anual s'incrementaria de mitjana en uns 3.300€ per família, passant dels 31.710€ gastats en 2021 als 35.008€ que previsiblement acabaran desemborsant en 2022.

De seguir amb una inflació disparada, per sobre del 10%, la despesa mig familiar a Espanya s'estaria incrementant en 250 euros al mes, aconseguint als 275 a Catalunya.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado