Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Ahir es va produir una concentració per part del departament d'Educació per reivindicar el malestar del col·lectiu PAE (personal d'atenció a l'alumnat). Parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura.



- Com està la situació?



Aquest personal és un personal imprescindible per la tasca que realitzen d'atenció directa a l'alumnat que té unes necessitats específiques de suport educatiu Donant resposta al que hauria de ser una escola inclusiva, tenim una sèrie de professionals que no estan sent valorats com toca. Per ficar-te un exemple, quan arriben als centres escolars no saben ni el que han de fer per què no valoren les tasques que duen a terme, llavors, els hi fan fer qualsevol cosa fins i tot fer fotocòpies. És una situació que portem denunciant des de fa temps. A més de més s'abusa dels seus horaris, sovint han de fer més hores de les que li pertoquen i en tasques que no els hi correspon, com fer de monitora de menjador. S'haurien de coordinar amb la resta de l'equip docent perquè formen part de la plantilla.





En el programa d'avui parlàrem d'astronomia. S'apropa un d'aquells fenòmens màgics en el cel, de fet, feia setanta anys que no passava. Júpiter estarà en el seu punt més proper a la terra, parlarem amb l'astrònom de l'observatori Fabra de Barcelona, Antonio Bernal.



- Feia setanta anys que no teníem Júpiter tan a prop.



Exacte i passa molt poques vegades. En el segle 20,21 i 22 és la vegada que està tan a prop, excepte en dues excepcions, en el segle XX i en el segle 22, és molt estrany que estigui tan a prop.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana. Avui fa unes recomanacions essencials sobre la presència dels Beatles al cinema-documental: