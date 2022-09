Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La sindicatura de greuges de Barcelona ha actuat d'ofici per analitzar l'estat i el funcionament dels equipaments policials de la guàrdia urbana i per aquest motiu parlarem amb el síndic de greuges de BCN, David Bondia.



- Per què ha entrat d'ofici la sindicatura per analitzar el funcionament dels equipaments de la guàrdia urbana?



Ho vam replantejar a finals del 2021 on ens vam adonar que ningú estava veient el que estava passant amb els equipaments sobretot amb les comissaries de la guàrdia urbana i vam voler anar a veure com estava i en quines condicions treballen. Vam decidir fer visites de les deu comissaries de la guàrdia urbana Barcelona, hi ha una per districte. També vam decidir fer una visita al centre de comandament conjunt de guàrdia urbana, mossos, bombers i serveis d'emergències mèdiques, a la divisió de trànsit de la zona franca i una altra a l'oficina dels mossos d'Esquadra. Tot això ho vam fer perquè a finals de juliol del 2021 vam decidir té que la persona que fos detinguda, no s'enviava directament a la comissaria de la guàrdia urbana sinó als mossos.





Solem creure que els nostres sentits funcionen de manera independent: quan sentim, només sentim; i quan veiem, només veiem. Partint d'aquesta creença seria raonable pensar que un estímul visual no és capaç de distorsionar la nostra manera de percebre el so. Tot i això, la realitat és que sí que pot, ja que les nostres experiències perceptives són producte d'un complex procés de barreja d'informació, mateixa barreja que dóna origen a un peculiar fenomen: l'efecte McGurk. Per resoldre tots els dubtes parlarem amb la professora de grau, psicologia de la UAO CEU, Teresa Ribas.





La reforma de la Rambla de Barcelona començarà el 3 d'octubre amb la transformació del primer tram comprès entre el monument a Cristòfor Colom i el Portal de Santa Madrona.



En aquesta primera fase de remodelació del passeig s'invertirà uns 10 milions d'euros i es preveu finalitzar les obres en divuit mesos.



Els treballs es faran per fases i no s'ocuparan simultàniament els dos costats de la Rambla per garantir els desplaçaments a peu, amb bicicleta, el trànsit de veïns, els serveis i els vehicles d'emergència i el transport públic. Per saber com veuen als veïns de la zona aquesta situació parlarem amb el gerent d'amics de la rambla, Xavi Masip.