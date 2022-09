Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres temes, hem parlat d'això:

Imaginem-nos per un moment que a la nostra ciutat només circulen cotxes elèctrics. Realment seria sostenible i seria una solució per la mobilitat? Per resoldre aquests dubtes i molts més parlarem amb el professor del màster en logística i comerç internacional de la universitat Oliva CEU, Òscar Franco.

- La mobilitat elèctrica és la solució?



Ara mateix hi ha una transformació en aquest sector, anem cap a uns objectius de neutralitat energètica cap a l'any 2050. Realment ara mateix no estem preparats i hem de fer una evolució, sí que és veritat que ens estem preparant molt cap al cotxe elèctric, només ens hem de fixar en les xifres dels principals constructors de cotxes que estan invertint més de 220.000 milions en formació i també tenen infraestructures previstes pels pròxims anys. Sí que estem en el camí, però de moment no estem preparats i falten moltes més infraestructures.





L'home que menja cinema, Taisán Kao, ens fa propostes de pel.lícules i sèries per veure aquest cap de setmana. Amb especial atenció a la mort d'una icona creadora de cinema, François Roland Truffaut