Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents:

El preu de la llum continua pujant i hi ha certes d'empreses que utilitzant molta energia, de fet moltes empreses han hagut d'aturar la producció perquè no els hi surt rendible i d'altres no es poden permetre el luxe de fer-ho. Per saber com actuen davant d'aquesta situació parlarem amb el professor del departament d'economia i empresa de la UAO CEU, Antoni Viladomat.





El 21 de setembre és del dia mundial contra l'Alzheimer. Actualment, no hi ha cura per a aquesta malaltia. Un diagnòstic precoç és fonamental per millorar la qualitat de vida de les persones que el pateixen i alentir el procés de deteriorament. En els últims anys s'han fet molts avanços , per saber com està la situació ara mateix contra aquesta malaltia parlarem la cofundadora d'ACE alzheimer center BCN, Dra. Mercè Boada.

- Com es preveu el futur d'aquesta malaltia?



D'entrada ja li dic que serà una malaltia controlada i quedaria en el passat en la forma que la coneixem ara, és a dir, tindrà unes altres expressions, però no serà aquesta perquè hem de pensar en la trajectòria cap a on ha evolucionat l'oncologia.





Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, les festes majors tornen a una certa normalitat.Això inclou espectacles musicals i activitats familiars amb espais de joc i tallers. Parlarem de Sant Mateu, la festa major d'esplugues del Llobregat amb la seva alcaldessa alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz.



- Què trobarem enm aquestes festes?



L'esdeveniment s'allargarà cinc dies, del 16 al 21 de setembre, encara que el gruix de les activitats se celebrarà el cap de setmana. Es farà de tot, després de dos anys de pandèmia hi ha moltes ganes. Des de l'ajuntament i les entitats de cultura popular tradicional de la nostra ciutat, hem creat un programa amb molta il·lusió. El Mercat Esplugas City tindrà novament activitats al Parc dels Torrents, a més de les parades de venda de productes. També torna el Piromusical com a gran fi de fest, moltes activitats i actuacions, esperem que ens acompanyi el bon temps.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Després de dos anys de limitacions a causa de la pandèmia, les festes majors tornen a una certa normalitat.Això inclou espectacles musicals i activitats familiars amb espais de joc i tallers. Parlarem de Sant Mateu, la festa major d'esplugues del Llobregat amb la seva alcaldessa alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz.



- Què trobarem enm aquestes festes?



L'esdeveniment s'allargarà cinc dies, del 16 al 21 de setembre, encara que el gruix de les activitats se celebrarà el cap de setmana. Es farà de tot, després de dos anys de pandèmia hi ha moltes ganes. Des de l'ajuntament i les entitats de cultura popular tradicional de la nostra ciutat, hem creat un programa amb molta il·lusió. El Mercat Esplugas City tindrà novament activitats al Parc dels Torrents, a més de les parades de venda de productes. També torna el Piromusical com a gran fi de fest, moltes activitats i actuacions, esperem que ens acompanyi el bon temps.