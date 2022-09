Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En els darrers mesos s'ha notat un nombre important de propietaris que tenen a casa seva un inquiokupa. És una persona que tenia un contracte d'arrendament i que ha deixat de pagar, però segueix a l'habitatge.



El procediment és senzill: una persona lloga un habitatge amb tota normalitat. Durant els primers mesos paga rigorosament fins que, simplement, deixa de fer-ho. De vegades és a poc a poc, d'altres de cop.



De vegades hi posa excuses, d'altres no. El propietari, impotent, presenta una denúncia. Comença en aquell moment un procés legal que es pot allargar durant anys fins a fer fora aquesta persona. Al propietari només li queda esperar i veure com el seu deute creix. L'inquilí passa a ser okupa. Es converteix en inquiokupa, la nova modalitat d'okupació.





És cada cop més evident la necessitat de realitzar una transició energètica, però sobretot no repetir els errors que ens han portat a aquesta situació d'emergència. Parlarem amb la Montserrat Corberó, membre de la xarxa per una transició energètica justa.



- No podem cometre de nou als errors d'infraestructures.



Exactament, és aquesta la proposta que fem des de la xarxa. La transició energètica es pot fer de moltes maneres, però hem de pensar cap a la producció d'energia renovable. Hi ha unes maneres que són més sostenibles tant socialment com mediambientalment i d'altres que són més invasives i destructives al medi natural i em refereixo a les grans centrals de producció de renovables tant voltaiques com eòliques.