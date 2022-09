Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Una plaga de rates està afectant el centre de Barcelona. Parlarem d'aquest tema amb el president de l'ADEPAP, Quim Sendra.



- És normal aquesta proliferació de rates a Barcelona?



Serà una plaga, quan nosaltres percebem que està per sobre del límit que estem disposats a tolerar. Després de les reaccions que estem veient a causa de la presència d'aquests rosegadors, hem de considerar que sí que ho és perquè no estem disposats a tolerar més rates de les que estem veient aquests dies, sigui Barcelona o d'altres indrets. És normal que hi hagi aquestes fluctuacions del que considerem com a plagues, el que cal és restablir aquest nombre indesitjat de rates.





El calendari de vacunació de Catalunya inclou a partir d'ara el vaccí contra l'herpes zòster per a les persones de 65 i 80 anys. Salut va incloure el març aquesta vacuna per protegir persones en grup de risc i ara ho fa per a la gent gran, començant per aquestes dues cohorts d'edat.

S'han adquirit 130.000 dosis per un import de prop de 17,6 MEUR. Una altra de les novetats del calendari és la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois, ja que fins ara es posava només a les noies. S'han comprat 67.000 dosis per vacunar els nois de 6è de primària (11-12 anys), per 3,1 MEUR.

Salut calcula que, gràcies a les vacunes, s'eviten uns 34.000 casos a l'any de malalties immunoprevenibles, com de tos feina, galteres, xarampió o rubèola.





Les pluges de finals d'agost han fet aflorar els bolets abans de l'habitual. Això ha permès avançar una setmana l'obertura del Mercat del Bolet de Cal Rosal, a Olvan (Berguedà).

Els paradistes auguren una "bona temporada" i afirmen que la qualitat és extraordinària. "Ara comencen a sortir, sobretot el rovelló i el cep", ha explicat la Carla Martínez, que regenta una de les botigues.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La seva àvia hi aporta la saviesa i l'experiència, ja que sovint ajuda als boletaires amateurs a discernir "els bolets bons dels dolents".

"La gent a vegades ho cull tot i es poden intoxicar", adverteix la Lluïsa Vilalata, que fa deu anys que té parada al mercat. Ella assegura que el bolet del Berguedà "és fantàstic" i que hi ha preus "per totes les butxaques".