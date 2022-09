Avui hem tractat els següents temes:

Malgrat la importància radical de prendre bones decisions, pocs disposen d'un mètode propi que els permeti aprendre de les males decisions, amb el que els efectes adversos continuen ocorrent sense que un entengui el perquè, la qual cosa té un efecte emocional devastador.

No podem prendre bones decisions, tan sols decisions òptimes. Sabem si una decisió és dolenta o bona segons el resultat.

Abans només podem prendre decisions òptimes. Aquestes són les que tenen major probabilitat d'èxit segons les dades del context de la decisió.

Les bones decisions ens acosten a la felicitat i a l'èxit. Tenir un mètode propi per a decidir té un ràtio d'èxit major que ser una persona intel·ligent.





La carrera de Leo Rizziva vent en popa. I és que aquest artista no ha deixat de sorprendre tothom amb una veu molt característica i increïble i amb unes lletres meravelloses. El cantant, que està en boca de tots gràcies a cançons com Amapolas, continua forjant el seu camí a cop de temes. I s'ha volgut passar pel programa per parlar-nos d'això i molt més.





Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Un 20% dels treballadors i fins a un 50% d'estudiants recorren a la frase “ja ho faré més tard” per a posposar aquelles tasques que són avorrides o difícils, a això se'n diu procrastinar i és un problema intergeneracional que afecta un gran nombre de persones.

La procrastinació no consisteix exclusivament a eludir tasques per a fer-les més tard, si no en què el sentiment d'ajornar alguna cosa fins a l'últim moment genera estrès, una gran ansietat i una sensació de fracàs deguda a la immediatesa que requereix de cop la tasca, i al temps total que s'ha tingut per a realitzar-la.