Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Segons l'INE, al voltant del 95 % dels menors d'entre 10 a 15 anys ha utilitzat l'ordinador o la tauleta en els últims tres mesos (dades de 2021). Al voltant d'un 70 % disposa de mòbil. Entre els 16 i els 24 anys, segons Statista, utilitzaven algun tipus de xarxa social en 2020. El primer pic del trastorn dismòrfic corporal (o TDC) apareix abans de la majoria d'edat, als 16,4 anys, segons es desprèn de l'estudi sobre TDC elaborat per la Universitat Catòlica de Xile. Són xifres que formen la realitat actual: les xarxes socials, tal com apunten els experts, augmenten i agreugen els casos de TDC.





Hi ha un nou decret aprovat pel govern i en un principi seria un cert remei per la discriminació laboral que pateix el sector de les treballadores de la llar. Per saber com està ara mateix la situació parlarem amb la portaveu treballadores de la llar de CCOO Catalunya, FanyGaleas.



- Com serà la situació ara mateix d'una treballadora de la llar?



Des de fa anys la Comissió obrera de Catalunya ha reivindicat la millora de les condicions laborals de moltes treballadores de la llar. Ara mateix suposa una millora en les condicions laborals de les companyes que fan aquesta feina dins de les llars i tot canviarà molt. A partir d'ara tindran un dret tan bàsic com és el dret a l'atur, millores en la seguretat i salut dintre de les llars, protecció davant de l'abús i assetjament que patien moltes a la seva feina i tot haurà d'estar per escrit, és a dir, el contracte, la jornada i el salari s'hauran d'acordar amb la treballadora.





Fins fa ben poc, la gent gran vivia la seva vellesa a l'entorn familiar i comptava amb algun membre, filla o nora normalment, que s'ocupava d'atendre-les. Avui dia, la gent gran contínua preferint viure a casa seva en lloc de traslladar-se a una residència, però cada vegada és més difícil que tinguin un familiar al seu costat, per la qual cosa es veuen en la necessitat de recórrer a un cuidador professional.

L'OCU ha realitzat una enquesta on conclou que el cost d'un cuidador a Barcelona està al voltant de 1.150 - 1.400 euros. Parlarem amb la portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.