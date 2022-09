Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Grans empreses estan apostant i invertint molts diners en el món del Metavers. Serà qüestió de temps que arribi al sector de l'educació. Per saber quina influència tindrà i quins seran els reptes als quals ens afrontarem, parlarem amb expert en el tema d'eLinc, Guillem Garcia



- En que ens haurem de prestar especial atenció?



El que està molt clar és que ho hem de seguir i observar. Ens hem de fixar en altres sectors que van per endavant com poden ser els jocs i veure com serà amb l'educació. L'any 2003 vam conèixer l'experiència del Second Life on també preveien certes coses que finalment no vam passar, però sí que és veritat que hem de seguir tots els seus moviments perquè hi ha una oportunitat real que entri en el sector de l'educació i si es dona el cas, es produiran canvis molt importants.





Els últims dies d'agost de 2022 formaran part de la història de l'evolució humana i la Prehistòria catalana.

L'excavació en el nivell Rb de l'Abric Romaní ha sorprès els investigadors amb una troballa excepcional. Es tracta de les restes parcials d'un crani de Neandertal de 60.000 anys d'antiguitat.

Després de més de 40 anys de recerca continuada en el jaciment de l'Abric Romaní per part de l'equip liderat per Eudald Carbonell, catedràtic de Prehistòria en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i investigador del IPHES-A prop, mai abans s'havien trobat restes humanes neandertals.

Sens dubte, aquestes restes neandertals posaran a l'Abric Romaní en el podi dels jaciments més importants del món per a conèixer el comportament social i cultural d'aquests parents humans, els Neandertals.





Va ser el president Abraham Lincoln qui va dir: “Pots enganyar a tothom algun temps. Pots enganyar alguns tot el temps. Però no pots enganyar a tothom tot el temps.” Avui aquesta frase cobra tota la seva actualitat davant l'aparició de dos nous termes econòmics a conseqüència d'una recessió que no ha fet més que començar: la “cheapflació” i la “reduflacció”. Parlem d'ells.

