Migdia a COPE Catalunya i Andorra

La UGT Serveis Públics denuncia l’incompliment de l'acord al qual es va arribar a l'abril i que establia que el personal del sector de recollida d’escombraries cobrarien l'actualització i abonament dels endarreriments corresponents a l'IPC del 2021 i 2022 fins data d'avui.

Els empleats/ades del sector de la neteja viària no han cobrat encara la part proporcional que es van signar entre representants de les quatre contractes adjudicatàries del servei de neteja i els sindicats.

Al maig, els 4.000 treballadors i treballadores de les companyies adjudicatàries de neteja de la ciutat ––FCC Medi Ambient SAU, Corporació CLD Serveis Urbans de Tractament de Residus, Urbaser i Prezero España (abans Cespa) van cobrar l'increment del 0,6% del salari concorde a la pujada de l'IPC per a l'any 2019.





Amb l'inici del nou curs escolar posem punt final a la temporada estiuenca. És un bon moment per analitzar com ha anat la temporada a les terres de Tarragona, per fer-ho hem convidat al senyor Francesc Pintado, president de la federació d'empresaris de l'hostaleria de la província de Tarragona.

- Quina seria la teva valoració d'aquesta temporada estiuenca?

La valoració és més que positiva, ha estat una temporada excel·lent, els números de facturació en molts casos han superat a la temporada del 2019 (data de referència ho vam batre el rècord) . Després d'aquests dos anys tan durs de pandèmia ho necessitàvem, ja que portàvem una motxilla de préstecs per poder sobreviure.





És un estiu on tenim molt clar que hi havia ganes de sortir i així ho han demostrat les xifres. La Costa Brava va començar l'agost amb una ocupació als seus establiments hotelers d'entre el 95% i el 100%, és la taxa més alta de totes les autonomies. Principalment, els hotels que s'han pogut omplir són els del centre de la Costa Brava, amb xifres similars a les dels estius d'abans de la pandèmia. Per saber com ha anat en general per la Costa Brava, parlarem amb Antoni Escudero, president de la federació d'hostaleria de Girona.

Aquest divendres 9 de setembre a les 7 del vespre podeu acomiadar l'estiu i donar la benvinguda a la tardor a laTaverna del Bon Vi al pont major de Girona amb poetes, músics i artistes. Parlarem d'aquest esdeveniment tan important amb Pep Panosa, poeta i jardiner de sentiments.



- Podríem dir que aquesta època és de nostàlgia?



Nostàlgia romàntica, cada època té la seva flaccidesa, les persones som camaleòniques i ens adaptem a la natura.