Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

SOS Costa Brava denuncia que l'empresa encarregada d'instal·lar les boies per delimitar la zona de bany d'Aiguablava a Begur (Baix Empordà) ho fa col·locant morts de formigó sobre l'hebrer de posidònia que hi ha al fons marí.

Des de l'entitat ecologista recorden que es tracta d'una pràctica completament prohibida i ja han posat en coneixement de l'Ajuntament aquests fets.

SOS Costa Brava assenyala que hi va haver una "allau de denúncies" tant al consistori com al cos d'Agents Rurals en relació a aquest tema i ha documentat els fets gràcies a les fotografies d'un submarinista on es pot comprovar com els blocs de formigó aixafen la posidònia, malgrat que és una espècie "fortament protegida".





L'Espai Cràter d'Olot ha rebut 16.181 visitants des que va obrir portes el mes de març. D'aquests, un 64% son de fora de la Garrotxa i provenen de la província de Barcelona (Barcelonès, Vallès Oriental, Osona, Maresme i Baix Llobregat) però també de les comarques gironines.

També ha rebut visitants d'altres països, amb el públic francès com a client majoritari (més de 200 visitants). Tot i això, també n'han tingut d'Alemanya, Israel, Portugal, Suïssa, Itàlia, Anglaterra, Estats Units o el Brasil. D'altra banda, 2.439 alumnes han participat en alguna de les activitats educatives que ofereix l'equipament.

Fins ara, el 70% de les escoles que han visitat Espai Cràter són de la Garrotxa però també n'han vingut de centres educatius de la Selva, el Barcelonès, Osona, el Gironès i Perpinyà.

De cares al curs 2022-2023, el Servei Educatiu està preparant quatre noves propostes de tallers, que s’afegiran als deu ja existents.

Espai Cràter ofereix un programa d’activitats educatives basades en l’experiència i l’experimentació, pensades per als diferents nivells educatius i que tracten sobre el vulcanisme però també sobre altres temàtiques com l’energia.

