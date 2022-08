Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Unió de Pagesos ha reivindicat, en una roda de premsa dins l’aigua a l’estació de bombament de Les Madalenes a Poblenou del Delta, Amposta (Montsià), la necessitat de preservar el perímetre deltaic actual per no posar en risc el seu característic conreu de l’arròs.

La pagesia s’ha concentrat en aquest punt, al fons del qual hi ha la barra del Trabucador, istme fràgil que separa el mar obert de la Badia dels Alfalcs, per denunciar la manca d’implicació de Generalitat i Govern Central en la defensa de la morfologia de la línia de la costa.

Unió de Pagesos reclama una entesa urgent entre ambdues administracions perquè no es demori més una intervenció per preservar la morfologia de la línia marítima.





Des que el 21 de juny es va posar en marxa el pla de vigilància i informació contra els incendis forestals (PVI), ja s’han informat més de 37.000 persones i s’han superat les 4.000 actuacions.

Es tracta d’una iniciativa que promou cada any la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal. Vol donar suport als municipis en prevenció de focs forestals, tant per evitar-los com per limitar-ne els efectes.

El Baix Llobregat i el Vallès Occidental encapçalen les actuacions per abocaments amb risc d’incendi

D’entre les actuacions destacades, s’han detectat més de 600 abocaments amb risc d’incendi. El Baix Llobregat (125) i el Vallès Occidental (108) són les comarques on més se n’han registrat. Per darrere, se situen l’Anoia (87), el Vallès Oriental (72), Osona (46), l’Alt Penedès (46), el Maresme (40), el Garraf (33), el Bages (26), el Moianès (12) i el Berguedà (7).





