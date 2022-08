Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

OBS Business School publica l'informe Present i futur del sector aeri comercial dirigit pel professor Eduardo Irastorza.

En ell es preveu que, després de la qual ha estat la pitjor crisi del sector comercial aeri en la seva ja centenària història, avui podem percebre una lenta però sostinguda recuperació; sobretot en les companyies d'aquells països que, com la Xina, van saber identificar i gestionar la crisi sanitària abans que la resta.

No obstant això, encara que els temps del Covid19 comencen a veure's superats, no és d'esperar que el creixement sigui tan ràpid com tots volguéssim perquè l'economia ha quedat molt danyada.

Es preveu que a la fi d'any el sector aeri estigui prop de les xifres prèvies a la pandèmia, encara que les raons per a volar estaran molt més relacionades amb l'oci que amb el negoci.





Existeixen set espècies de tortugues marines en el món, de les quals sis es poden observar a Espanya. No obstant això, només la tortuga babaua (Caretta caretta) i la tortuga llaüt (Dermochelys coriacea) es detecten amb freqüència en aigües nacionals.

De la resta d'espècies, menys conegudes, se’n té molt poca informació. Per això, la col·laboració ciutadana compleix un paper fonamental en l'obtenció de dades que serveixin per a conèixer la seva distribució, reproducció i amenaces, i ajudar a millorar la seva conservació.

Per a facilitar la recopilació dels albiraments, la plataforma de ciència ciutadana marina Observadores del Mar obre el nou projecte Tortugues Marines, on qualsevol persona pot enviar informació i imatges d'albiraments de tortugues sanes o ferides a través de la web www.observadoresdelmar.es.

A més, en els últims anys s'ha detectat un augment en la quantitat de nius de tortugues en platges espanyoles, un fenomen que pot ser més freqüent de l'esperat.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aquest augment en la nidificació posa de manifest la importància de comunicar a la ciutadania com actuar davant aquests casos per a garantir la seguretat dels nius.





-Censats 2.000 organismes de 283 espècies diferents als espais naturals de l'àrea de Barcelona

Hem parlat d'aquest estudi amb el cap del servei de platges de l’AMB, Daniel palacios.