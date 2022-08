Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat, entre d'altres, els següents temes:

Els excrements canins són un problema higiènic, ambiental i de convivència. De fet, en la Enquesta de neteja urbana que va realitzar OCU en 2019, la presència d'excrements canins va ser l'aspecte pitjor valorat pels ciutadans.

Encara que són majoria els propietaris que els recullen, el descuit d'alguns ocasiona molèsties a tots els conciutadans. Per això, OCU proposa als consumidors unir-se en una campanya de mobilització:

#STOPCACAS: PER UNES VORERES MÉS NETES

Poques multes i només 1.749 euros de recaptació

Per a conèixer millor com afronten els municipis aquest problema, ens dirigim als ajuntaments de 60 ciutats espanyoles perquè ens informessin sobre quins són les normes i les sancions per no recollir els excrements de la via pública i quantes multes es posen.

Els consultem també sobre les seves mesures per a atallar el problema de les caques de gos i la despesa que els suposen. Les sancions poden ser variables o fixes, amb un import mitjà de 259 euros.





S'ha presentat un nou lliurament de la XXV edició de l'Informe Infoempleo Adecco: Oferta i Demanda d'Ocupació a Espanya, una completa radiografia de la situació de l'ocupació al nostre país.

I en aquest cas, volen posar en rellevància la visió de treballadors en actiu i aturats sobre els temes d'actualitat del nostre mercat laboral: situació actual, jornada de 4 dies i models híbrids de treball, salut mental i emocional a l'entorn de treball, i altres aspectes importants per a treballadors en actiu i persones en cerca d'ocupació.

Treballadors satisfets, però no del tot

Un 28,18% dels treballadors en actiu consultats en aquest informe es declaren contents amb el seu actual treball i no pensen canviar d'ocupació.