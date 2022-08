Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres, hem tractat els següents temes:

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha confirmat aquest dimarts que els ministeris d'Hisenda i d'Economia treballen en una regulació que obligarà els titulars de criptomonedes a presentar a Hisenda una declaració anual d'operacions de compra i venda a partir de l'1 de gener del 2023.

Segons Montero serà "una millor regulació" que es desplegarà com a avantsala d'una coordinació general a Europa, on hi ha altres socis que estan treballant també en aquesta direcció. "És una nova moneda que hem de ser capaços de regular perquè no hi hagi cap tipus de frau ni cap efecte indesitjable en l'economia", ha dit.

La mesura s'incorporarà a un projecte de llei contra el frau que es troba en fase d'audiència pública i que obligarà els tenidors de criptomonedes a informar de les seves compres i els seus saldos al final de l'any.

De mateixa manera, també caldrà detallar els canvis de monedes virtuals i de la valoració. La regulació també afecta a les plataformes i societats que faciliten la compra o el canvi de criptomonedes, que hauran de presentar un document anual amb informació sobre els seus moviments i els titulars de les transferències d'actius.





El Zoo de Barcelona ha iniciat aquest dimarts l’enderrocament de l’antic Aquarama per construir-hi una reserva d’animals.

Les tasques de desmuntatge tindran una durada de quatre mesos i compten amb un pressupost de prop de 365.000 euros.

Es tracta d’un equipament que es va inaugurar l’any 1968 i que portava inactiu des del 2015. La previsió és que a partir de la tardor del 2024 aculli espècies que - de forma provisional - es vegin afectades per les obres de millora de les seves instal·lacions habituals.

En el marc del segle XXI ja es pot denotar “un canvi de paradigma” que passa per una “relació diferent” dels humans amb la resta d’éssers vius. Així, ha admès que tot i esdevenir un “símbol de la ciutat” i ser una de les atraccions “més concorregudes” per part de la ciutadania, l’Aquarama ja no podria tenir continuïtat.

