Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Dues bosses de gel al dia per client. És la decisió que ha pres una cooperativa de supermercats en ple estiu davant la falta temporal de subministrament per part dels seus proveïdors, amb l'objectiu d'evitar el desproveïment dels seus usuaris.

Una mesura que arriba al començament del mes d'agost després d'haver superat dues onades de calor i a les portes d'una tercera, amb temperatures que no descendeixen dels trenta graus durant tota la jornada.

Així, l'escassetat de subministraments ha obligat a limitar la compra de gel en glaçons i picat durant l'època de l'any en la qual més es consumeixen.

Per a informar els clients ha col·locat diferents cartells a l'entrada dels seus establiments, així com en els seus lineals, on s'explica la postura de la companyia: «A causa de la falta temporal de subministrament de gel pels nostres proveïdors, amb la finalitat d'impedir el desproveïment dels nostres clients, la compra de gel en glaçons i picat està limitada a dues bosses per client i dia».





El parc d'atraccions Tibidabo ofereix un nou espectacle durant les nits d'estiu. Làser Xou, com es denomina, és una exhibició que omple el parc de llum, música i color per a repassar la història del cinema amb efectes lumínics i sonors.

L'espectacle té lloc, de dimecres a diumenge, a les 21.30 hores en la plaça dels Somnis, abans del tancament del parc. A més, durant el mes d'agost, el Tibidabo amplia el seu calendari d'obertura i obre tots els dies d'11.00 hores a 23.00 hores.

El 16 de juny de 1900 comencen les obres dels accessos al cim del Tibidabo, amb un tramvia (conegut popularment com el Tramvia Blau) i un funicular. Paral·lelament, al cim, els treballs continuen amb l'aplanament i construcció de terrasses i edificis. El 29 d'octubre de 1901 se celebra la inauguració oficial de les noves instal·lacions i, paradoxalment, el funicular és la primera gran atracció del Parc d'atraccions atès el caràcter innovador a l'època d'aquest singular mitjà transport. Aquell any també arriben els primers punts d'oci, com ara les bàscules automàtiques i màquines de venda de postals.





