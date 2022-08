Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui, entre d'altres temes, destaquem:

El Banc de Sang i Teixits ha impulsat una campanya perquè la gent vaig a donar sang abans de marxar de vacances.

La institució preveu que en les properes setmanes les donacions baixin un 30%, més que els anys anteriors, i que faran falta unes 40.000 donacions entre juliol i agost per donar resposta als tractaments dels malalts.

Per això, ha posat en marxa un centre de trucades on gent coneguda trucaran donants per agrair-los el seu gest i animar-los a donar sang o plasma.

També ho faran persones que han rebut sang i voluntaris que no poden donar sang. El Banc disposa ara mateix de sang per als següents cinc dies, quan l'òptim és tenir-ne per a vuit.

El director assistencial, Enric Contreras, comenta que aquest any el descens de donacions fa dies que es nota, des de Sant Joan.





A més hem parlat amb el Director tènic de l'Aquarium de Barcelona, Patrici Bultó, sobre els efectes de l'augment de la temperatura del Mediterràni en la flora i la fauna i amb el Director general de Casa Vicens, Emili Masferrer, del primer pojecte arquitectònic important de Gaudí a Barcelona. La casa Vicens a Gràcia.