Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Gràcies als bons resultats obtinguts al laboratori, s'ha engegat un estudi clínic fase I en pacients amb aquest tipus de tumor cerebral.

Actualment, només una fracció relativament petita de tots els tumors responen als tractaments amb immunoteràpia, que s'ha demostrat més eficaç en els tumors més immunogènics, com el melanoma i el càncer de pulmó.

Per això, el doctor Joan Seone, codirector del Programa de Recerca Preclínica i Translacional del VHIO, assenyala que els resultats són "molt rellevants" i cal ara validar-los amb un assaig clínic amb pacients.

De moment, l'estudi preclínic ha desenvolupat anticossos biespecífics (TCB segons les sigles en anglès) que ajuden a reclutar les cèl·lules immunes (cèl·lules T) perquè destrueixin les tumorals.

Els anticossos biespecífics s'uneixen per una banda a les cèl·lules de tumor i per l'altra a les cèl·lules T, perquè aquestes últimes entrin en contacte amb el tumor i l'eliminin.





El web profund (originalment en anglès: deep web) és tot aquell contingut de la xarxa que no forma part de l'Internet superficial, és a dir, de les pàgines indexades pels motors de cerca de la xarxa. Aquest fet es deu a les limitacions que té la xarxa per a accedir a totes les pàgines web.

És, doncs, la impossibilitat dels motors de cerca de trobar o indexar gran part de la informació que hi ha a Internet.

No hi ha una xifra exacta de tota la informació que hi ha darrere la xarxa, però es creu que és 500 vegades superior a la que hi ha per davant, i a la qual tenim accés.

