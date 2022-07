Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

S'observa com hi ha una major inclinació al fet que les temperatures ascendeixin. Això no significa que cada any faci més calor que l'anterior, però en els últims anys s'ha produït aquest escenari.

Quant a les precipitacions totals, a Espanya, es mantenen. La mitjana anual en precipitacions des de l'any 1981 és de 640, 9 litres per metre quadrat. Aquesta mitjana no sofreix grans variacions, tenint en compte els lògics alts i baixos entre els diferents anys.

Espanya, excepte a les regions cantàbriques, compta amb més anys secs que humits a causa de la seva latitud i als reiterats períodes amb poques precipitacions.

Encara que sembli que plou menys dies, ho fa amb una major intensitat, per això el volum d'aigua que cau es manté i no es compleix amb el pronòstic que en 2020 les àrees desèrtiques augmentarien. Això només s'ha produït, parcialment, en punts de l'estepa del sud-est, el centre i la conca de l'Ebre.





Més de cent mil persones a la Platja de Ponent de Gijón dissabte passat. És el balanç de l'últim espectacle amb drons que ha ofert l'empresa Flock Dron*Art, pionera a Espanya en la celebració d'esdeveniments amb tecnologia dron.

La*startup, que compta amb oficines a Barcelona, Girona i Madrid, ja ha conquistat a centenars de milers de persones amb els seus espectacles. En el seu últim xou, batejat com a ‘ECO’, vol contribuir a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de cuidar el planeta, guiant a l'espectador a través de la bellesa de les figures realitzades amb la llum de cent drons.

A més de Gijón, l'espectacle ha pogut veure's també a Barcelona, en el Festival Ítaca celebrat en L'Estartit (Girona) i a Las Palmas de Gran Canaria, tres cites en les quals també es van congregar diversos centenars de milers de persones, que van poder gaudir dels que ja són els nous focs artificials, tant per la seva espectacularitat com per la seva capacitat de convocatòria en espais públics.





