Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Els ecosistemes d'aigua dolça són crucials: subministren aigua per al consum humà, depuren contaminants, moderen el clima, capturen carboni, mitiguen temporals i inundacions, són un refugi per a la biodiversitat, per a la pesca, entre molts altres beneficis.

Tot i això, aquests ecosistemes són els més amenaçats del planeta, segons l'informe Living Planet Report 2020 del Fons Mundial per a la Natura (WWF). A nivell local, també són els hàbitats en pitjor estat, com evidencia l'informe Estat de la Natura a Catalunya, impulsat per la Generalitat.

Els hàbitats aquàtics poden ser fàcilment colonitzats i degradats per espècies invasores. "De vegades de forma ben intencionada, alliberem en rius, peixos o tortugues que tenim a casa com a mascota; també amb objectius econòmics, com en el cas de la pesca esportiva", explica Anna Gallés de la Fundació Andrena, que treballa per a recuperar espècies aquàtiques amenaçades, principalment a Catalunya, juntament amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre i les organitzacions del territori.

"Si volem protegir les nostres llacunes i rius, hem d'evitar introduir-hi cap tipus d'animal o planta", afirma Gallés.





La plataforma ha integrat la cartografia generada per l’eina VulneMap per conèixer quines zones forestals de la demarcació són més sensibles davant dels impactes del canvi climàtic.

La informació disponible a la plataforma SITMUN (Sistema d’informació territorial municipal) ha estat encarregada per la Diputació de Barcelona a CREAF. S’ha elaborat a partir de les dades procedents del projecte DeBosCat. Aquestes dades han de servir també per als plans d’adaptació al canvi climàtic que es redacten des de la Diputació de Barcelona.

L’afectació dels boscos fa referència a la defoliació (pèrdua del fullatge), la decoloració (pèrdua de clorofil·la) i mortalitat i no inclou aspectes com la incidència de plagues o el major risc d’incendis.





