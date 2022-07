Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Els productors de Ponent han començat aquesta setmana la collita de la pera Llimonera amb unes perspectives pessimistes per la caiguda de la producció, deguda a les gelades de l'abril, i perquè en molts casos les onades de calor han fet que la fruita no hagi crescut prou. És el cas d'una finca dels Alamús (Segrià) on han constatat que només un terç de les peres que han començat a collir tenen el calibre mínim comercial i la resta es destinaran a l'elaboració de sucs i cremogenats. Tot i que els preus es preveuen "bons", no compensaran la baixada de la producció, diu Jaume Gardeñes, pagès i responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos, que assegura que aquesta és la "pitjor campanya" que viu en els més de 20 anys que fa que és pagès.

Els pagesos ja han començat la recol·lecció de les varietats de pera més primerenques, com la Llimonera i l'Ercolini. Ho han fet una setmana més tard del normal, ja que molts s'han esperat, i alguns encara s'esperen, per veure si la fruita de l'arbre acaba de fer-se gran i arriba al calibre mínim comercial, a partir de 60 mil·límetres de diàmetre. Això, però, no ha passat.





Una de les conseqüències de les temperatures extremes associades al canvi climàtic, i que comença a sofrir un alt percentatge de la població, és l'estrès tèrmic per calor.

Es tracta d'un fenomen que produeix en les persones una sensació de malestar que abasta des de nàusees, fatigues i enrampades fins a esgotament extrem i desmais coneguts com a cops de calor.

L'escalfament global està generant, cada vegada més, onades de calor més intenses i duradores, i que estan afectant la salut de les persones.

Aquests episodis són encara més alarmants en les àrees urbanes, on la mescla de contaminació pel trànsit, l'asfalt i l'escassetat de zones verdes converteixen a les ciutats en “illes de calor” culpables d'un augment en les patologies directament relacionades amb la pujada de les temperatures, com els problemes respiratoris i cardíacs o les malalties cutànies relacionades amb un excés de calor i sudoració.