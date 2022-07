Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Et sents estressat? Atabalat? Esgotat? Prendre's unes vacances és clau per a desconnectar i millorar la teva salut mental perquè contribueixen a alliberar l'estrès i la tensió acumulada per la rutina i, al mateix temps, permeten també millorar en altres aspectes importants per a la salut com és el somni.

Així mateix, les vacances contribueixen a un major estat de felicitat, donada l'alliberament de dopamina per part del nostre cervell.

La dopamina és una molècula que es produeix en el nostre cos de manera natural i que és present en diferents àrees del cervell. Està vinculada al plaer i a totes les sensacions positives com el benestar, l'alegria, l'eufòria, etc., estimulant-nos per a realitzar o buscar situacions i activitats agradables. A més, en relació amb l'anterior, el simple fet d'esperar una futura ‘recompensa’ (vacances) pot ser fins i tot més gratificant que el propi període de descans.





Un estudi liderat per investigadors de FIDMAG Germanes Hospitalàries - G15 CIBERSAM, en col·laboració amb Benito Menni CASM, l'Hospital Sant Rafael de Barcelona, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, l'Hospital Sagrat Cor de Martorell i l'Hospital de Mataró, ha identificat una regió cerebral implicada en els deliris de persecució en pacients amb esquizofrènia.

Els deliris de persecució són un dels símptomes definitoris d'aquesta malaltia i afecten fins a 2/3 dels pacients amb esquizofrènia, causant-los gran sofriment.

Els resultats de la recerca, publicada en la prestigiosa revista Psychological Medicine, suggereixen que els deliris de persecució, s'associen a una alteració de l'àrea cerebral encarregada de comprendre les intencions dels altres (cognició social), impedint interpretar els comportaments aliens de manera correcta.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Railhome BCN és un museu de trens en miniatura i d'objectes relacionats amb el món ferroviari, situat a Igualada.

És un dels museus destinats al modelisme més grans d'Espanya. Va obrir les portes el mes de juliol de 2014. En un espai de més de 500 m² s'exposa una maqueta ferroviària de 200 m² a escala H0 que recrea perfils d'una ciutat centreeuropea, 3000 peces de trens en miniatura, entre màquines i vagons, i objectes d'ús real com a gorres de caps d'estació, plaques de fabricant, fanals, accions de companyies ferroviàries i fotografies històriques.

La maqueta té forma de C, cosa que permet veure-la pels quatre costats, incloent-hi muntanyes, turons, rius, llacs, horts, petits poblets i ports industrials, un incendi i un telefèric.