Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Com explica el Washington Post, el concepte turisme de venjança no és res nou. En realitat, va sorgir en la dècada dels vuitanta a la Xina.

La Revolució Cultural va portar una època de fam i pobresa al poble xinès. Així, després d'anys d'austeritat, els vuitanta van suposar un ressorgiment del consum

Per primera vegada en molt de temps, els xinesos tornaven a comprar, i no pas qualsevol cosa.

El consum que va augmentar més va ser el dels articles de luxe. De fet, com recopila la publicació americana, l'abril de 1980, una sola botiga Hermès va recaptar 2,7 milions de dòlars durant la festa nacional de Canton.

El turisme de venjança s'inspira en aquesta mateixa noció. No obstant això, González considera que la traducció amb espanyol "és una mica desafortunada".

A Europa, aquest concepte no ha calat gaire. Tanmateix, els americans l'empren per descriure els seus viatges a les xarxes socials, a manera d'etiqueta, entrada d'Instagram o vídeo de TikTok. Amb el nom "My revenge travel 2022", els usuaris mostren les seves vacances a tots els seguidors.





La salmonel·la (Salmonella) és un gènere bacterià caracteritzat per ser bacils gram negatius, anaerobis facultatius, amb flagels perítrics que rodegen al microorganisme i no desenvolupa càpsula ni espora. Són bacteris mòbils que produeixen sulfur d'hidrogen. No fermenten la lactosa, però sí la glucosa.

És un agent zoonòtic de distribució universal. Es transmet per contacte directe o contaminació causada durant la manipulació i el processament d'aliments a nivell domèstic o industrial.

Microbiologia

Són bacteris gramnegatius. Proliferen amb poca facilitat en sang i formen colònies de 2 i 3 mil·límetres. Als laboratoris de microbiologia clínica s'aïllen bacteris emprant medis selectius com ara el Selenit, Hektoen, SS o XLD per a fer-ne cultius poc enriquits a partir de mostres biològiques.

La taxonomia del gènere Salmonella és complexa i no exempta de controvèrsia científica.