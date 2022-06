Avui hem tractat els següents temes:

En les darreres rebaixes de gener, els espanyols van gastar de mitjana 339,03 euros, segons un estudi de l'institut IO Recerca. Però no tots aquests euros van ser una bona inversió: la majoria van acabar comprant productes que, en realitat, no necessitaven o no preveien comprar. És la conclusió d'un altre estudi, aquest de la web de comerç electrònic francesa Veepee, que revela que només un 13 % dels espanyols afirma preveure el que vol comprar en rebaixes, mentre que un 49 % assegura que no té res triat abans. I és que les promocions o descomptes fets en les mateixes botigues són les accions més efectives quan l'objectiu és estimular la compra d'un article de manera impulsiva, la qual cosa és la "feblesa" més important per a un 65 % de les persones enquestades segons un informe elaborat per Geoblink.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Escolta com l'Alfred López ho explica a l'àudio.