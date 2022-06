Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Diverses veus de la comunitat educativa han fet un crit d'alerta per les altes temperatures als centres escolars com a conseqüència de l'onada de calor i el fet que, majoritàriament, no disposen de sistemes d'aire condicionat.

A les xarxes socials són múltiples les queixes dels centres, com l'escola Lavínia de Barcelona, que ha pujat un vídeo on es pot veure que el termòmetre arribava als 32,5 graus al migdia.

L'AFA de l'escola Itaca, també de Barcelona, ha penjat una foto d'un termòmetre on es podia observar que s'havien assolit els 31 graus.

Més de cent anys de música, agrupats en una col·lecció mixta de 677 cromos i 2.332 portades d'àlbums. "Canciones, el álbum" repassa les cançons que van marcar cada època de la cultura musical del nostre país i els artistes que les van portar a l'èxit, així com els anys del seu llançament i qui les van crear.



Un viatge musical fantàstic, i complementat cada crom amb un codi QR, que porta directament a escoltar les cançons en una magnífica i completa enciclopèdia sonora. Parlarem amb els seus creadors, Pablo Pinilla i Carlos Sanmartín.

Alguna vegada t'has preguntat què passaria si el món es queda sense internet? La vida canviaria radicalment i sens dubte, la televisió, la ràdio i la premsa escrita tornarien a ser les fonts d'informació principals. A més, el telèfon es convertiria una altra vegada al nostre canal principal de comunicació, però, estaríem llestos per viure com fa trenta anys? Ens ho explica la professora de Màrqueting Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Marta Gil.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).





