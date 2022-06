Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Una recerca del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d'Hebron, publicada a Cancer Research i liderada pel Dr. Joan Seoane amb el suport de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, ha demostrat l'eficàcia preclínica d'un fàrmac nou basat en un inhibidor del gen BRAF, el C1a, que pot travessar la barrera hematoencefàlica que protegeix el cervell i aconseguir una activitat antitumoral prolongada en el temps en mostres de pacients amb metàstasi cerebral de melanoma amb mutació BRAF.

La Llei de fons de pensions públics aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats crea "una nova forma d'estalvi molt més atractiva", segons el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá.

La norma, que ha d'afrontar ara el tràmit del Senat abans de retornar a la cambra baixa per ser ratificada definitivament, permetrà que empreses i treballadors creïn fons col·lectius amb els quals es podran complementar les pensions de jubilació.

A la pràctica, aquest extrem pot obrir la porta a la gestió privada dels fons, La proposta acordada pel govern amb els agents socials ha tingut 172 vots a favor (PSOE, Podem, Cs, PNB, PDECat, PRC, TE i NC), 164 en contra (PP, Vox, Esquerra Republicana, CUP i Més País-Equo) i 6 abstencions, entre elles les dels 5 diputats de Bildu.

L'artista Blas cantó estrena nou senzill aquest dijous 16 de juny 'El bueno acaba mal'.



- Creus que el bo sempre és el que acaba malament?



Crec que és l'ingredient perfecte per no acabar tan malament. Finalment, acaba no sent tan bo o no tan ximple.



- És molt important aquesta cançó per tu més que d'altres?



És l'inici d'una nova etapa on per fi he superat moltíssimes coses després de molts anys de teràpia, sobretot després de dos anys de foscor que m'han tingut completament aïllat del món en color. La veritat és que estic molt content i feliç, crec que he renascut i això és molt valuós per mi.