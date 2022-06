Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Ahir els publicava que el bitcoin s'havia enfonsat un 15%, és una qüestió bastant habitual en les criptomonedes, quan pugen o baixen ho fan d'una manera vertiginosa. Actualment, les criptomonedes tenen la fama de guanyar diners de forma fàcil i aquesta és la base dels quals s'anomenen criptosectes. Parlarem amb elprofessor de Legal Tech de la UAO CEU, Carles Ruiz.



- Com neix la criptosecta?

En realitat és una bona definició del que és una empresa que estafa en el món de les criptomonedes. És cert que existeixen grans empreses o bons empresaris en aquest món del blockchain, però també és cert que hi ha persones que intenten atreure la inversió fàcil. Una criptosecta es tracta d'un grup de persones bastant espavilades que s'ajunten per vendre un producte gairebé inexistent que normalment sol ser una criptomoneda que arrasarà i finalment només tenen un objectiu, que és recopilar més clients a través de sistemes piramidals.

Un gran percentatge de joves no sap què fer un cop aprovat la selectivitat. Parlarem amb el professor associat a la UdG i treballa a un institut com a orientador, XeviLuna.



- El percentatge és molt alt de joves que no saben quin camí agafar?



Potser el fet que hi hagi tantes alternatives els hi provoca certa confusió, però la informació sobre totes les sortides per fer el seu propi itinerari acadèmic i professional penso que ho tenen a l'abast ell que passa és que de vegades ens podem equivocar, sempre existeix aquest risc en les decisions que prenem.

El E3 2020 es va cancel·lar per la pandèmia de COVID-19, el E3 2021 es va celebrar únicament en format digital i va ser bastant decebedor, mentre que el E3 2022 no existeix.

Amb o sense E3, juny és un mes clau per a la indústria del videojoc.

Enguany hem tingut múltiples esdeveniments. En el Summer Game Fest 2022, hem pogut veure

L'anunci del remake de The Last of Us Part I per a PS5 i PC.

La COVID-19 contínua present en el nostre dia a dia. Segons estimacions, un 6,8% de totes les infeccions de la COVID-19 acaben sent persistents i un 15,2% dels pacients amb infecció simptomàtica també ho desenvolupen.

A més, entre 1 de cada 5 persones té algun símptoma després de 5 setmanes de la infecció i 1 de cada 10 té algun símptoma després de 12 setmanes.

La COVID persistent o ‘Long COVID’ es caracteritza per la persistència dels seus símptomes setmanes o mesos després de la infecció inicial o per l'aparició dels símptomes després d'un temps sense ells.

A més, l'aparició no està relacionada amb la gravetat de la infecció inicial i pot afectar tant pacients lleus com a pacients greus hospitalitzats.