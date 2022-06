Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El jove teatre Regina torna a l'activitat d'estiu per nens i nenes d'entre 6 a 17 anys i a més es realitzarà a l'escenari del mateix teatre. Parlarem amb la directora del teatre i del taller creatiu, Mariona Campos.

- A poc a poc està tornant tot a la normalitat.



La veritat és que sí, del que teníem moltes ganes era de treure'ns la mascareta sobretot a les activitats teatrals i sobretot si fem tallers de teatre per nens.



- Quines són les activitats que proposeu al teatre?



Ara és la 7a edició què fem, ja fa 7 estius que estem involucrats en aquest projecte i com durant aquests mesos de calor la gent no li ve de gust estar en un teatre tancat hem pensat que per mantenir les ganes de viure i veure el teatre, se'ns ha ocorregut un taller creatiu que li diem 'el teatre des de dins'. Aquest taller funciona de la següent manera; es poden apuntar nens de 6 a 17 anys que estaran en dos grups de 6 a 12 i de 13 a 17 i tal com entren per les portes del teatre es converteixen en la jove companyia del teatre Regina.





Demà dimecres i dijous es celebrarà el 29è congrés de fires de Catalunya a Vic. Per saber quins són els objectius dels congressos en aquesta trobada anual parlarem amb laDoctora, de Fira de Girona i presidenta de la Federació de Fires de Catalunya Coralí Cunyat.

- Com es presenta aquest 29è congrés de fires?



Amb la mirada posada en el futur. Precisament al sector de la fira ha estat dos anys amb la mirada posada en el present amb l'activitat totalment aturada per culpa de la pandèmia. Des de finals de l'any passat hem pogut reactivar els nostres esdeveniments i a poc a poc anem recuperant la majoria de fires del nostre calendari.

A les portes de l’estiu, la platja de Can Camins del Prat de Llobregat, que habitualment té una amplada de 300 metres, és pràcticament inexistent.

És per això que l’alcalde del municipi, Lluís Mijoler, ha reclamat “solucions estructurals” per frenar la regressió del litoral del delta del Llobregat.

Tot i reconèixer que les aportacions de sorra no són suficients, ha lamentat “profundament” que el Port de Barcelona hagi endarrerit fins al juliol la seva aportació anual de sorra.

Una aportació de 100.000 m3 que, més enllà d’arribar tard posant en perill la temporada de bany, és insuficient perquè s’ha demostrat que la pèrdua real és de 138.000 m3 anuals. “Se’n parla molt de la regressió del litoral, però cal actuar ja”, ha afegit Mijoler.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.