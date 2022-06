Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Si parlem d'habitatges assequibles a les ciutats com Barcelona o Madrid, ens adonem que queden ben pocs. De fet, el preu de l'Habitatge a Catalunya ha crescut un 7,7% durant el primer trimestre i està situat en el nivell més alt des del 2019. L'obra nova encara s'ha disparat més un 8,9% i de segona mà un 7,5%. Parlarem amb CEO de Trioteca, Ricard Garriga.



- Com és que els preus s'han disparat?



Justament ahir es va publicar la ITV què és l'índex de preus que publica l'IME i reflecteix un increment dels preus interanuals del 8,5%, per tant, han pujat els pisos i déu-n'hi-do. Ens trobem en un boom per comprar, però aquest cop és diferent.

La Terra Alta és un dels exemples més paradigmàtics de comarca despoblada a Catalunya. Ha perdut la meitat dels seus habitants en l'últim segle, mentre que el país ha vist la seva població més que triplicada

A més, tot apunta que aquesta tendència a la baixa continuarà. Segons les projeccions de població presentades aquesta primavera per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), la comarca ebrenca és l'única que haurà perdut habitants d'aquí a 25 anys, fins i tot en l'escenari més optimista.

Les estimacions també apunten que l'actual envelliment de la població encara s'accentuarà més. Tres de cada deu veïns de la Terra Alta tenen més de 65 anys. És el percentatge més alt de Catalunya i podria arribar a créixer fins el 35%.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).