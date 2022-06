Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El preu de la benzina està enfilant-se cada dia, batent rècords totals. Per saber com està afectant el transport parlarem amb el secretari general de l'Associació General d'Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya, CarlosFolchi.



- Com està la situació ara mateix amb el preu de la benzina?

Malauradament, el preu del combustible no para de pujar, és cert que fa poc vam pactar amb el govern l'ajuda dels vint cèntims per litre, les ajudes directes de 1.250 euros per vehicle pesat o els 500 euros per vehicles lleugers (la gran majoria ja ho han cobrat), però a mesura que vagi apujant el preu del combustible, els problemes es mantenen i les ajudes que comentava de poc serviran.



- Han estat efectives aquestes ajudes?

Parcialment, no podem negar que han ajudat i és cert que a més a més havíem pactat fa temps amb el govern la capacitat de repercutir en el preu del combustible i que fos establert per llei, ja que aquestes variacions en el preu de combustible repercuteixen en la facturació ,però evidentment la pujada de preus està totalment descontrolada.

La injúria és un delicte que consisteix en la imputació de fets o en la manifestació d'opinions que lesionin la dignitat d'una persona, que en perjudiquin la fama o que atemptin contra la seva pròpia estimació. Les injúries es poden emetre de manera verbal, per escrit o gràficament. Per ser considerades com a delicte, el contingut de les injúries ha de ser objectivament i greument ofensiu. El delicte d'injúries es regula a partir de l'article 208 del Codi penal, al títol XI (Delictes contra l'honor), capítol II (De la injúria). D'aquesta manera, l'ordenament jurídic ens protegeix davant de possibles delictes contra l'honor.

Ara bé, les nostres lleis tenen en compte la nova realitat de les xarxes socials? Seria convenient que els legisladors especifiquessin d'alguna manera les injúries que es fan mitjançant les xarxes socials? Sergio de Juan-Creix, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i advocat expert en dret digital del despatx Croma Legal, no ho considera necessari.