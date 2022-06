Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El preu de l'energia és un dels culpables que la situació econòmica estigui empitjorant. Quan es dispara l'energia es disparen tot els preus perquè es necessita per produir gairebé tot. Ha pujat la inflexió d'una manera bastant desbocada i això provoca una pujada de preus generalitzada. Per saber quin serà el futur d'aquesta inflació parlarem amb el professor d'Economia Espanyola i Mundial de la Universitat Abat Oliba CEU, Alejandro Gisbert



- Què es retalla primer?



El primer que es retalla en situació d'inflació són els béns juradors, com per exemple electrodomèstics, automòbils o mobiliari. Hi ha altres dos, com la restauració, hotels, cafès què suposa un 30% de la cistella dels consumidors, és un bé que considerem que podem retallar una mica. L'altre és l'oci de la cultura com poden ser els cinemes o llibres. En una segona fase serien les begudes alcohòliques què és el 22% a la cistella de la compra i triaríem marques blanques.

La setmana laboral de 4 dies és una de les maneres d'organitzar la jornada de treball setmanal, establint el nombre de dies laborals en quatre. Es redueix la setmana laboral tradicional, passant dels cinc dies, de dilluns a divendres, a quatre dies, de dilluns a dijous, de dimarts a divendres, o altres fórmules depenent de la tipologia dels treballs.

La 'setmana laboral de 4 dies' amb una jornada de 8 hores diàries i 32 hores setmanals, sense reducció del salari, és una reivindicació sindical, política, econòmica i social per a establir una setmana laboral normalitzada de quatre dies que garanteixi l'accés al treball, afavoreixi la creació d'ocupació i per tant la reducció de la desocupació, permeti conciliar la vida laboral amb la personal i augmenti la satisfacció general de la societat.

Els seus defensors al·leguen que la implantació en empreses així com les proves i assajos en unes altres mostren un augment de la productivitat i una millora en tots els indicadors de benestar dels treballadors, inclosa la salut.

La companyia japonesa Sharp ha confirmat un important pas endavant amb el disseny d'un panell fotovoltaic flexible i lleuger, Es tracta de una cel·la solar de triple unió.

Sharp ha aconseguit una eficiència de conversió del 32,65%, i ho fa a més amb uns panells solars la grandària dels quals per mòdul s'arriba als 29×34 centímetres.

Una grandària prou gran com per a ser comercialment viables, i que a més completen la seva oferta amb un pes de tan sols al voltant de 56 grams.





