Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Tenim per endavant un cap de setmana llarg i si encara no tens plans et proposem l'esdeveniment que es celebra aquest dissabte a Sant Pere de Vilamajor. Comença la segona fira de la mel ecològica i per saber més detalls parlarem amb el regidor de promoció econòmica, turisme i participació ciutadana de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, Toni Carbonell.



- Que veurem a la fira de la mel ecològica?



A part de la mel ecològica tenim moltes parades més, però us centrem el de mel ecològica per un motiu de fet a Catalunya només hi ha dues l'altra es fa a Brull. Sant Pere de Vilamajor tenim un productor de mel ecològica el David Álvarez i arran d'una proposta que ens va fer vam trobar molt interessant promocionar-la.

Sembla que l'estiu ha arribat per quedar-se, com també les plagues de paneroles, mosquits i rates. Per saber com controlar-ho, parlarem amb el president de l'associació de professionals de la salut ambiental (adepap), Quim Cendra.



- La plaga estrella d'aquest estiu és el mosquit tigre?



Els mosquits sempre són l'estrella per què són molt molestos, ens piquen i ens produeixen aquesta coïssor, no ens deixen dormir, ni dinar o sopar a la fresca, sempre són els protagonistes per tots aquests motius. Aquest estiu especialment, tot i que hem patit sequeres, la primavera ha estat força plujosa i ha deixat molta aigua. Segons les previsions serà un estiu problemàtic pel que fa als mosquits.

