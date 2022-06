Migdia a COPE Catalunya i Andorra

El SIL 2022, una de les majors fires del món de Logística, Transport, Intralogística, i Supply Chain, i el referent del sector a Espanya, el Mediterrani i Amèrica Llatina, torna demà amb la seva 22ª edició després de dos anys d'absència per la pandèmia i amb una imatge renovada per a reunir de nou les empreses i els professionals de tota la cadena de subministrament.

El certamen, organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona(CZFB), i que se celebrarà des del 31 de maig fins al 2 de juny en el pavelló 8 del recinte Montjuïc-Plaça Espanya de Fira de Barcelona, comptarà amb la participació de 650 empreses i visitants de 81 països per fer networking i compartir innovacions i coneixement sobre un sector clau per a l'economia i de primera necessitat en la societat, i la importància de la qual ha ajudat a visibilitzar la pandèmia, segons el XII Baròmetre del Cercle Logístic del SIL. Entre les empreses participants, hi ha un 30% d'internacionalitat, amb la presència de països com Alemanya, França, la Xina, l'Argentina, Itàlia, Mèxic, Taiwan, el Perú, Eslovàquia, l'Equador, Colòmbia, Portugal, el Regne Unit, Xile, Països Baixos, Romania i Polònia.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat en el CZFB i president del SIL, destaca que “és un honor tornar a anunciar la celebració de la principal trobada d'un sector que ha reafirmat el seu paper clau per al correcte funcionament de l'economia i la societat. SIL sempre ha estat una fira que s'ha reinventat de manera constant i tenim més ganes que mai de tornar a reunir els professionals de la logística per presentar les últimes tendències d'un sector cada vegada més digitalitzat i sostenible”.

Talent, innovació i sostenibilitat seran les temàtiques principals

El Congress de la 22ª edició de la fira referent del sector logístic a Espanya, el Mediterrani i Amèrica Llatina, posarà en valor la logística i l'e-commerce com a motors claus que fan girar l'economia. Per a això, reunirà més de 300 speakers internacionals per debatre sobre les tres macrotendències econòmiques, innovació 4.0 i digitalització, sostenibilitat i talent, en més de 80 sessions que tindran lloc en 4 stages: Business Transformation, Industry & Logistics, eDelivery, i Global Logistics.

Ponents inspiracionals, CEOs, directors SOLD (Supply Chain, Operacions, Logistica i Distribució), directors d’e-commerce i sostenibilitat, de la indústria, el retail i la logística, així com càrrecs C-Level globals reflexionaran sobre els reptes globals comercials, el seu impacte en les cadenes de subministrament, el sorgiment de nous models de negoci, i la transformació cultural als quals s'enfronten les empreses d'avui i el futur en un context socioeconòmic sense precedents.

El Job Market Place del SIL oferirà 16 llocs de treball

Durant l'última jornada, demà 2 de juny, tindrà lloc el Job Market Place, una iniciativa impulsada per Barcelona Activa en el marc de la fira organitzada pel CZFB.

BOLLORE LOGISTICS, CELSA GROUP, Decathlon, DupesseyIbèrica, MatachanaGroup i NouTransport són les 6 empreses participants que en aquesta edició oferiran 16 vacants en el sector de la logística per a cobrir llocs com tècnic/a de comptes, Sales Executive, operatiu/a de trànsit Marítim i Aeri, coordinador/a de gestió diària de l'equip, mecànic industrial, operari/a de logística, operatiu/a de transport internacional de mercaderies per carretera, tècnic/a de compres.

Els candidats interessats en aplicar a les ofertes hauran d'enviar el seu currículum assenyalant la vacant que se sol·licita a perfils@barcelonactiva.cat, d’on se seleccionaran els candidats que compleixin amb els perfils requerits per mantenir una entrevista de treball en la 22ª edició del SIL. Així mateix, els sol·licitants podran participar de manera prèvia a l'esdeveniment en una sessió preparatòria en línia amb la finalitat de millorar la seva presentació davant les empreses.

150 esdeveniments organitzats per les empreses

Al llarg dels tres dies que dura el SIL, les pròpies empreses participants organitzen els seus propis actes per a donar a conèixer les seves innovacions o trobar-se amb altres actors del sector. A la pàgina web de la fira es pot consultar l'agenda amb tots els actes que tindran lloc dins del SIL 2022.

