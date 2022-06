Avui hem tractat els següents temes:

L'humor o riure s'ha demostrat que influeix d'una forma molt positiva a la nostra salut. La música també és beneficiosa per la nostra salut, de fet,"Músicos por la salud" ha presentat un manifest per solucionar el govern de les comunitats autònomes incorporin la música en l'entorn sociosanitari. Parlarem amb el president i fundador de Músicos por la Salud, Guillermo.



- En quin moment vau decidir incloure la música en l'entorn sociosanitari?



La música es porta ampliant durant molts anys en els hospitals i el que volem és que el govern central i el govern autonòmic segueixi la recomanació de l'organització mundial de la Salut i ho incorporin a les seves polítiques.

Parlem d'un projecte entre la càtedra de la universitat politècnica de Catalunya, Mercabarna i el Campus del baix Llobregat contra el malbaratament alimentari. Es tracta de la primera biblioteca digital sobre el malbaratament alimentari que hi ha al nostre país. Per saber com funciona i quins objectius té, parlarem amb la responsable del projecte del la biblioteca del campus UPC del baix Llobregat, Consol Garcia.



- Què és i com funciona?

És una biblioteca que ha creat la universitat politècnica de Catalunya, Mercabarna i el campus del baix Llobregat, van començar a treballar junts el mes de desembre de l'any passat i se'ns va demanar arran de la nova llei (que es va aprovar a Catalunya fa un parell d'anys) sobre la prevenció, pèrdues i malbaratament. Va sortir la idea de crear una càtedra per poder oferir una sèrie de recursos llavors, hem creat aquesta biblioteca digital on es poden consultar per internet els documents que tenim amb paper a les biblioteques de la UPC o també documents, treballs de grau, tesis o projectes en el que va participar l'escola superior d'Agricultura de Barcelona.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) adverteix que la temporada de platges arrenca enguany amb un 15% menys de litoral practicable en comparació a l'estiu passat.

En el tret de sortida oficial de l'època de bany, l'AMB ha lamentat aquest divendres que els temporals s'han endut, sobretot, la sorra de les platges properes al Delta del Llobregat, les de Badalona i Montgat.

Aquest últim és el cas més "greu", avisen, ja que només queda practicable una de les set platges del municipi.

Si abans hi havia dos quilòmetres de platja, ara escassament se'n poden utilitzar 500 metres. L'AMB lamenta "abandonament" del govern central i li exigeix que repari la situació amb mesures "urgents" per aquest estiu i actuacions estructurals a llarg termini.