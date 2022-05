Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

El Congrés ha aprovat per majoria absoluta aquest dijous a la tarda la llei de garantia integral de llibertat sexual, coneguda com a llei de 'només sí és sí', amb els vots a favor de PSOE, Unides Podem, ERC, Junts, PDeCAT, Cs, PNB, EH Bildu, BNG i Coalició Canària.

La CUP s'ha abstingut. PP i Vox hi han votat en contra. En total, el text ha obtingut 201 vots a favor, 140 en contra i 3 abstencions i ara haurà de passar pel Senat.

La norma estableix una nova definició de consentiment sexual en positiu que estableix que "només s'entendrà que hi ha consentiment quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, en atenció a les circumstàncies del cas, expressin de forma clara la voluntat de la persona".

Hem passat uns dies de calor històrica arreu del país i aquest fet ens fa pensar en dues qüestions, el canvi climàtic i els incendis. Com encara estem al mes de maig, la campanya de prevenció d'incendis encara no ha començat, però el canvi climàtic no espera. Parlarem amb Jaume Minguell, cap Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.



- S'han d'avançar les campanyes de prevenció d'incendis?

Si, de fet com a campanya de prevenció d'incendis, com a prevenció hauria de durar tot l'any, sí que és veritat que la part més intensa de la campanya és quan estem més a prop del moment de màxim risc, el que estem detectant és que aquests dies de calor extrema s'estan allargant.

Les colònies i casals d'estiu són una font de valors i habilitats fonamentals per al futur d'un nen. Durant aquestes activitats, van fer amics de tota la vida i van aprendre els valors de la solidaritat, la generositat, la sinceritat, el treball, la superació i el sacrifici. Parlarem amb el professor del departament de pedagogia de la UdG, Pere Soler.



- Com és d'important que els nens facin colònies i casals d'estiu



La primera idea què les famílies haurien de tenir present és que quan parlem d'activitats de lleure amb una voluntat educativa i és el que determina que aquestes activitats també tinguin una intenció Clara pedagògica i educativa. Si ens fixem en els mesos de l'any, l'estiu és una quarta part del nostre temps anual, la possibilitat que aquest lleure sigui educatiu, és molt important. Els pares han de tenir present la qualitat i el benestar dels infants durant aquest temps de lleure.

A Sant Cugat existeix el Museu del còmic i la il·lustració. Parlarem amb un dels seus fundadors, Paco Baena.



- Els que hem crescut amb desenes de publicacions setmanals de còmics podem reviure la nostra infància.



És un museu amb més de 40 generacions on explica la història del còmic al nostre país que va dins de 1865 (és el més antic que hem pogut localitzar i l'únic exemplar que existeix està al museu) i finalitzem el segle 21.



- Quin és aquest tan antic?



Es tracta d'una exemplar que es diu "En caricatura" i és del 1865. Fins ara era desconegut, però va ser una gran troballa entre els arxius de tot els que formem part del museu del còmic.