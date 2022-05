Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

En el programa d'avui parlarem de Laila , possiblement és la protagonista involuntària d'aquesta història i la veu d'altres nens que pateixen TEA. Parlarem amb la seva mare, Nati Balada i membre del sindicat de pares amb la diversitat funcional.



- Explica'ns la història de Laila.



És una nena que sempre ha estat en escoles ordinàries i com ve deies té autisme,concretament té el síndrome d'Asperger. Va fer l'escolaritat de primària de manera normal i quan va arribar a l'últim curs va intentar treure's l'ESO, però li van quedar dues assignatures i d'entrada ens van dir que no tindríem més possibilitats d'aprovar-les. Després va arribar a caSa meva una carta informativa on deia que sí, que hi havia dues opcions més per examinar-se i aconseguir la titulació de l'ESO. Ho vam fer, es va tornar a presentar en aquesta repesca i la va aprovar. Aleshores va ingressar directament a un taller ocupacional que hi ha a la comarca, on van totes les persones amb diversitat funcional, allà va passar dos anys, però ella es veia capacitada per fer més, volia tenir les opcions que tenim tots. Va decidir tornar a l'institut, dintre de les opcions que hi havia vam escollir el grau mig d'administració i l'única adaptació que se li va fer, en comptes de dos anys (és el que dura el grau) se li va adaptar a quatre anys, és a dir, la meitat d'assignatures a cada curs. Tot va perfecte, fins a l'últim curs on ens diuen que la Laila no podrà obtenir la titulació.

El Departament de Salut ha rebutjat el sistema d'assignació de places Mir organitzat pel govern espanyol i ha demanat una convocatòria extraordinària per ocupar vacants.

Salut ho ha transmès per carta al Ministeri de Sanitat, i recorda que aquest desacord ja ha estat expressat en "reiterades ocasions abans de la data d'assignació de places".

El sindicat Metges de Catalunya (MC) ha demanat aquest passat dilluns al Departament una cimera d'urgència per abordar la situació després que hagin quedat 71 places de resident de medicina familiar i comunitària sense cobrir.

A parer de Salut, el sistema d'adjudicació "asincrònic" de places no permet als candidats conèixer "en temps real" la disposició de places i, "per tant, desincentiva la demanda".

Segons el Departament de Salut, els dos anys d'experiència en base al sistema d'elecció de places esmentat "posen en evidència el seu fracàs". Salut ha manifestat el seu desacord amb el sistema en línia "des del mateix dia que es va instaurar".

Segons les previsions del govern, T-Mobilitat s'acosta a la integració total, que s'aconseguirà a finals de 2024. El títol ja inclou altres com T-Usual, T-Jove en una regió, T-Familiar i T-Casual en una regió a partir d'aquest dimarts. Es preveu que aquesta darrera expansió augmenti les vendes i, des del seu llançament el 4 d'octubre, ha assolit un rècord de 180.000 viatges diaris i ha afegit 4.000 usuaris nous cada setmana. Parlarem amb Daniel Pi de la plataforma Promoció Transport Públic.



- Sembla que ja tenim el camí traçat



Si mirem cap enrere direm allò que hauria d'haver estat l'any 2015 i estem al 2022, però actualment estem fent passos. Aquesta setmana s'ha incorporat una de les que fem servir més la T-casual, també la licitació per cobrir les àrees de fora de Barcelona, és a dir, Girona, Lleida i Tarragona. Tot apunta que pel 2024 tindríem la T-Mobilitat en tota la seva extensió.