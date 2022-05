Avui hem tractat els següents temes:

El pròxim dia31 de juny és el dia mundial sense tabac. Fa la sensació que La davallada de fumadors s'ha estancat. De fet, hi ha estudis que confirmen que en els últims anys han incrementat els fumadors joves. A les platges de Barcelona es prohibirà fumar per una qüestió de Salut pública i per la contaminació de la sorra a causa de les burilles. Parlarem amb el doctor mèdic del centre d'adiccions, Dr. Xavier Fàbregas.

Tornen les xifres turístiques d'abans de la pandèmia, però el sector hostaler està patint manca de personal. Per analitzar aquesta situació parlarem amb el president de la federació d'empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado.



- Amb les xifres d'atur que tenim en aquest moment perquè és tan incompatible trobar personal en el vostre sector?



Últimament, se'n parla molt i tot apunta que arribarem a les mateixes xifres d'ocupació que l'any 2019 (va ser l'any rècord en ocupació a Tarragona i terres de l'Ebre) per tant, preocupa i segurament tindrem problemes per aconseguir el personal de reforç per als 4 mesos forts de l'estiu. Aquest problema l'hem tingut inclús durant els preparatius i qualificació de setmana Santa.

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra. (àudio).

El Mat Xs 2, és el vaixell almirall d'Huawei. Destaca per la seva enorme pantalla plegable que utilitza un únic panell OLED de 120 Hz amb una grandària màxima de 7,8 polzades, convertint-se en una autèntica tauleta de butxaca.

En un moment de pandèmia mundial, els experts consideren que els contes són una bona eina perquè els infants afrontin les seves pors, i també perquè descobreixin els seus desitjos o fantasies.

"Els contes són com ales amb què els infants sobrevolen la vida dels personatges i experimenten diferents maneres de viure i resoldre les coses", explica la psicolingüista i professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Débora Chomski, que afegeix que els petits necessiten aquestes històries per "donar forma i sentit a la seva realitat". L'educadora sosté que per mitjà d'històries de por els menors són capaços de posar de manifest instints negatius i rebutja les versions "edulcorades" d'alguns relats que eviten els finals infeliços.