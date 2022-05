Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Les okupacions d'habitatges van créixer un 18% a Espanya en comptabilitzar-se 13.389 casos fins a setembre de 2021, segons l'última dada registrada pel Ministeri de l'Interior.

Catalunya segueix al capdavant de les comunitats autònomes amb 5.689 okupacions, el 42% del total, una dada que quadruplica al de la Comunitat de Madrid (1.282 casos) i gairebé triplica el d'Andalusia (1.994 casos).

L'augment de l'okupació no es reparteix de manera homogènia per la ciutat, sinó que es concentra en determinats districtes de Barcelona. Per exemple, a la Ciutat Vella, el total d'okupacions ha passat de 65 a 130 en els primers compassos de la legislatura.

Una cosa similar ocorre en Nou Barris o Sarrià-Sant Gervasi, que registren pujades del 95% i del 75%, respectivament.

Després d'un any de mesuraments, Greenpeace publica l'informe “Amenaça invisible: la contaminació de l'aigua per nitrats”, juntament amb un mapa interactiu, que recull els resultats de les anàlisis efectuades per la Xarxa Ciutadana de Vigilància de la Contaminació de l'Aigua per Nitrats.

Davant l'insuficient control per part de les administracions públiques sobre la qualitat de les aigües espanyoles, Greenpeace decidia fa ara un any sumar el seu granet de sorra repartint mesuradors de nitrats per totes les comunitats autònomes d'Espanya perquè fossin els propis veïns i veïnes els qui, de manera voluntària, poguessin controlar el nivell de nitrats de les seves aigües.

oves Agricultors i Ramaders de Catalunya, com a part de COAG, junt amb APIADS són tres de les organitzacions més representatives del sector apícola que donen suport a la sol·licitud perquè l'apicultura sigui declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat. El passat 11 de febrer de 2022 van posar en marxa una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org, que està sent un èxit rotund.

Entre els elements patrimonials específics del nostre territori relacionats amb aquest ofici mil·lenari, Joan M. Llorenç destaca . Alguns d’ells són el conjunt de pintures rupestres de Prades (Mas Ramon Bessó), el testimoni gràfic més antic sobre l’home i les abelles i declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO el 1998; altres elements arquitectònics com arnes de pedra seca, o de l’imaginari religiós com la mare de Déu de l’Abellera, coronada amb 50 abelles d’or.