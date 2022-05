Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Per crear ocupació i millorar la riquesa d'un país és essencial tenir emprenedors que creïn empreses. Una recerca de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha estudiat els factors que motiven els individus a emprendre, i demostra que elements com el coneixement financer i numèric, així com la confiança de cada persona en les seves capacitats, són primordials perquè els individus es llancin a crear el seu propi negoci.

El Dia Mundial de Donació de Llet Materna és celebrat cada 19 de maig a tot el món per rendir homenatge a aquelles mares que participen d'aquesta solidària pràctica dirigida a nadons que no es poden alimentar de manera adequada per diverses causes.



En aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana a la lactància materna fins als primers anys dels nens i nenes, ja que aquest aliment aporta tots els nutrients necessaris per al creixement i el desenvolupament saludable dels nens.



A més, enforteix el sistema immunitari dels nadons, fet que possibilita la prevenció d'infeccions i malalties; contribueix a disminuir la morbimortalitat neonatal i futures complicacions de nadons prematurs o amb baix pes; i estimula el desenvolupament neurològic.

En el turisme també torna la normalitat després de dos anys de pandèmia. Es pot considerar turisme post pandèmia? Parlarem de turisme amb el professor de la facultat de turisme de la UdG, José Antonio Donaire.



- La manera de fer turisme que enviarà després de la pandèmia?



Sí i no m'explico hi haurà un corrent de fons que veurem a mitjà termini el turisme es transformarà radicalment, però al mateix temps estem sortint d'una pandèmia i ara mateix hi ha una necessitat vital de fer vacances escapar oci, per tant, tindrem uns dos o tres anys de retorn en moltes de les pràctiques i hàbits que teníem abans de la pandèmia. A mitjà termini i a poc a poc, anirem notant cada vegada més els canvis.

Per tancar la setmana parlarem de música parlarem d'un grup que estat com fer-nos moure a través de les seves cançons. En el programa d'avui tenim el grup "Alma de boqueron", parlarem amb Jordi Nacenta i David Antonin.