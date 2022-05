Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La darrera xifra d'abandonament escolar del 2021 estava al voltant del 13%. En els temps que corren perquè encara hi ha abandonament escolar? Potser és la falta de motivació, el desencant de cara al futur, els canvis en educació, les necessitats o una barreja de tot plegat? Per saber com s'està lluitant per evitar aquesta situació parlarem amb el psicopedagog de la Universitat Abat CEU, Ramón Novella.



- Hem d'estar satisfets amb aquest 13%?



Ho hauríem d'estar perquè és una gran reducció parlem de la meitat estàvem a un 26% l'any 2011 i ara amb un 13,3 en aquest últim any 2021, però sí que és cert encara estem parlant d'una taxa molt elevada respecte a l'abandonament escolar. Ens hem de plantejar de cada deu nois al voltant de setze anys, hi ha 1,3 que deixen d'estudiar això és una dada molt elevada tenint en compte les conseqüències que comportarà el fracàs escolar.

Puigcerdà es va omplir el passat diumenge amb una mobilització convocada per la Plataforma Stop JJOO per mostrar el seu rebuig a la candidatura per acollir els Jocs d'hivern.

Tot plegat ha suposat que aquesta acció reivindicativa s'hagi convertit en "històrica" a la capital cerdana. Partits com la CUP i els comuns s'hi han sumat i han demanat al Govern la retirada del projecte.

També ho han fet entitats com l'ANC, que ha col·laborat en la logística de l'acte. Els Mossos han xifrat l'assistència en 2.500 persones, pels 5.000 dels organitzadors.

Durant el recorregut, els manifestants han cridat proclames com ara "No als Jocs, ni aquí ni enlloc" o "30 dies de festa, 30 anys de misèria", entre d'altres.

Helena Guillén, una de les portaveus d'Stop JJOO, ha reiterat que cal aturar la candidatura i ha tornat a lamentar que encara no es tingui accés als informes d'impacte ambiental del projecte ni al pressupost que aquest tindrà.