El projecte europeu PLASTICHEAL, coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha llançat un directori obert i en línia per a recollir la recerca rellevant sobre micro i nanoplàstics (MNPL) a tot el món.

L'instrument neix amb l'objectiu de recopilar el màxim d'informació sobre tots els diferents projectes coneguts que estudien els riscos per a la salut i el medi ambient de la contaminació plàstica, i comparar-la amb les mancances de coneixement registrades. Es tracta del primer directori sobre el tema enfocat a l'impacte dels MNPL en la salut humana.

S'ha dissenyat per a convertir-se en un punt de trobada sobre l'avaluació de riscos dels MNPL i la recerca reguladora relacionada. Està dirigit al públic en general, professionals de la ciència i responsables polítics.

"Des de tomàquets fins a cervesa freda. Et portem el que necessitis (o el que et vingui més de gust) en minuts". Així es presenta un dels supermercats fantasma que fa enviaments ultraràpids. Aquests serveis, en auge els últims anys, envien la compra feta en línia als clients en menys de 10 minuts, i ja tenen presència a moltes ciutats d'Espanya, com ara Barcelona, Madrid, València, Màlaga o Sevilla. "Aquest model de negoci cobreix les necessitats immediates que el client té d'un producte. La mitjana d'import de compra és de 25 euros i, per tant, no fa competència al comerç pròxim o online", explica Neus Soler, professora col·laboradora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC . "Aquesta mena de negoci digital funciona sobretot entre la gent jove, que s'estimen més dedicar el temps a altres coses que a cuinar, perquè no planifiquen i això els soluciona qualsevol pla d'última hora", afegeix Soler.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

La genealogia successòria és una professió que encara no s'ha regulat a Espanya i no hi ha un títol oficial que permeti conèixer qui pot exercir aquesta professió o no. No es tracta d'un treballador qualsevol, aquesta professió requereix una gran qualificació en dret, història, arxius i especialitat en dret successori. El despatx francès Coutot-Roehring, líder mundial en genealogia successòria, acaba d'obrir una oficina a Barcelona per oferir els seus serveis de recerca del successor legítim d'una herència en cas que el difunt no hagi deixat testament. Al mercat espanyol no tenen gairebé competidors, parlarem amb Marco Lamberti.

