Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tatctat els següents temes:

Barcelona i Tarragona són dues de les ciutats on se celebraran a partir del proper dia 16 trobades amb estudiants amb motiu de la Setmana Europea de la FP.

Joves ambaixadors de la xarxa Somos FPDual exposaran la seva experiència personal a nois i noies en un moment en què han de decidir els propers passos a l'hora d'escollir estudis.

Els nois i noies interessats a resoldre tots els dubtes sobre la modalitat d'ensenyament dual podran assistir a les Fires de l'ocupació de Segur de Calafell i Tarragona, al Projecte Singulars del SOC i a les trobades organitzades per la Cambra de Comerç de Tarragona dins del programa PICE.

Un equip internacional d'astrònoms ha desvelat la primera imatge del forat negre supermassiu al centre de la nostra galàxia, la Via Làctia.

Els investigadors destaquen que el resultat proporciona proves "aclaparadores" que l'objecte és un forat negre i que aporta pistes "valuoses" sobre el funcionament d'aquests gegants. La imatge ha estat produïda per la col·laboració internacional Event Horizon Telescope (EHT), amb observacions d'una xarxa mundial de telescopis. "Sabíem que hi havia un forat negre i avui l'hem vist. I hem vist que és tal com esperàvem. Això és interessant perquè confirma que les teories i models que fem servir són correctes".

El forat negre supermassiu Sgr A* es troba a uns 27.000 anys llum de la Terra i la col·laboració internacional EHT n'ha revelat la primera imatge aquest dijous. Es tracta de la primera evidència visual directa de la presència d'aquest gegant a la Via Làctia.

Cada divendres Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa, ens porta tres pel.lícules per gaudir del cap de setmana. Tres estrenes que cada cop més ens apropan a una normalitat al cinema. (Àudio).

-La Fundación DiabetesCERO organitza a Badalona la segona nedada solidària

Hem parlat amb la fundació Diabetes0 sobre la segona nedada solidària a Badalona per recaptar fons per a la investigació de la diabetes tipus 1.