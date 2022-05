Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

La Guàrdia Urbana de Barcelona començarà a documentar els actes més perillosos als carrers de la ciutat a partir del dimecres 11 de maig. L'agència va desplegar les primeres 43 d'un total de 150 càmeres unipersonals adquirides l'estiu del 2021. A partir d'aquesta setmana, els responsables del districte de Ciutat Vella, responsables d'ordre públic i trànsit, portaran els aparells per garantir la "seguretat jurídica" als agents i ciutadans. Recordem que la Guàrdia Urbana va posar en marxa un projecte pilot l'estiu del 2019 amb una desena de càmeres. Després d'aquest període de prova, va demostrar ser una bona eina i va aconseguir 150 càmeres. Per saber com funcionen aquestes càmeres parlarem amb el portaveu del CSIF GUB, Eugenio Zambrano.

El Pere Calafell és pagès i té una producció d'horta als afores de Manresa. Cada setmana distribueix verdura a uns 300 clients que li venen a comprar directament a la finca.

En el seu cas, la distribució no és un problema, però sí l'excedent i la minva de producte. Per això, és un dels impulsors de l'Obradora, un projecte que unirà diferents productors de la comarca per gestionar un obrador i aprofitar l'excedent per fer productes elaborats, com melmelades o cremes. Aquesta és una iniciativa per fer "més viable" la sobirania alimentària.

També ho és el projecte 'Fem-ho fàcil', en què productors d'Osona i el Bages s'han unit per rendibilitzar aspectes com la producció, la distribució, la logística o la comercialització.

La covid-19 i ara la guerra d'Ucraïna han posat sobre la taula la importància de preservar el sector primari i la sobirania alimentària.

A la Catalunya Central, fa temps que hi ha projectes amb aquest objectiu, però ara productors de dos territoris, Osona i el Bages, han fet un pas per fer-la "més viable".

En aquest sentit, set productors -quatre d'Osona i tres del Bages- han engegat el projecte 'Fem-ho fàcil' per teixir complicitats i generar economies de petita escala.

El Clúster Audiovisual de Catalunya, entitat que agrupa 150 de les principals empreses de la indústria audiovisual catalana, participarà a l’ISE, la gran fira mundial de l’audiovisual i sistemes d’integració que se celebrarà a Fira Barcelona Gran Via del 10 al 13 de maig.



El Clúster Audiovisual de Catalunya compartirà estand amb l'Ajuntament de Barcelona al pavelló 5 (4A350). L'estand comptarà amb una instal·lació audiovisual immersiva en format túnel de 50 m² amb projecció 360º que recull les aportacions de prop d’una quarantena dels i les professionals més rellevants de l'ecosistema audiovisual local, com ara Gestmusic, Filmax, Mediapro, Yelcom Comedia, Grup Focus, Eurecat, Revista 5W, Futura Space, entre d’altres.

A poc a poc tot torna a la normalitat i les ganes de viatjar també, per això avui parlarem d' Exoticca, una agència de viatges online. Parlarem amb la Lorena Demarco, responsable de comunicació.



- Què és Exoticca i que ofereix?



Principalment, és una agència de viatges sense intermediaris que està especialitzada en tours amb tot inclòs i pensat per viatges en grup. Ho tenim tot a través de la nostra pàgina web exoticca.com la nostra missió és oferir viatges inoblidables a més de seixanta destins i al millor preu per fer-ho possible.