Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Recentment ha sortit l' estudi que conclou que a l'any 2020 vivien soles més de dos milions de persones majors de 65 anys. En percentatges, un 71% de dones i un 46% d'homes. Aquesta pandemia ho ha augmentat en un 6%. Parlarem amb la investigadora principal del grup de recerca en envelliment, cultura i salut de la UdG. Pilar Monreal



- Com està la situació?



La pandèmia l'únic que ha fet és visualitzar les persones grans soles en el nostre entorn. Hauríem de ser una societat més cuidadora amb les persones grans que tenim i que augmentaran en els propers anys. Penso que no se li ha donat la importància que té a aquest tema,ni per als mitjans de comunicació ni per altres entorns, en canvi, ja fa anys que els que treballem amb això estem avisant de que no tenim una societat preparada per acollir ,gestionar i atendre el volum de persones grans que tindrem i sobretot les diferents persones grans.

Molts de nosaltres hem viscut a casa una administració dels diners molt més escurada que la que tenim avui dia. Per saber perquè succeeixen això i perquè cal una bona educació financera, parlarem amb la professora del grau en direcció d'empreses de la UAO CEU, Eva Perea.



- Ens cal educació financera?



Encara no entenc per què no s'ensenya des de l'escola o l'institut. Estem donant assignatures molt importants, però molt teòriques i, en canvi, no expliquem coses que els hi anirà bé per la vida, a vegades tot sembla un sense sentit. Penso que una bona educació financera podria començar des dels cinc anys fins als 18.

El Clúster Audiovisual de Catalunya, entitat que agrupa 150 de les principals empreses de la indústria audiovisual catalana, participarà a l’ISE, la gran fira mundial de l’audiovisual i sistemes d’integració que se celebrarà a Fira Barcelona Gran Via del 10 al 13 de maig.



El Clúster Audiovisual de Catalunya compartirà estand amb l'Ajuntament de Barcelona al pavelló 5 (4A350). L'estand comptarà amb una instal·lació audiovisual immersiva en format túnel de 50 m² amb projecció 360º que recull les aportacions de prop d’una quarantena dels i les professionals més rellevants de l'ecosistema audiovisual local, com ara Gestmusic, Filmax, Mediapro, Yelcom Comedia, Grup Focus, Eurecat, Revista 5W, Futura Space, entre d’altres.

Convèncer un robot que som el candidat perfecte per a una feina és un repte al qual ens hem de començar a acostumar.

Segons Josep Curto, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, l'ús de la intel·ligència artificial (IA) s'està generalitzant en tots els àmbits que es poden digitalitzar i datificar dins d'una empresa, com ara la selecció de personal, un procés "força natural, ja que l'aprenentatge automàtic és summament útil quan s'utilitza en processos que tenen tasques repetitives i molt similars".