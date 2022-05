Migdia a COPE Catalunya i Andorra

Avui hem tractat els següents temes:

Perquè estem patint una baixa natalitat a Catalunya? pot ser per factors econòmics o culturals. Per resoldre dubtes parlarem amb la professora de sociologia de la UdG, Cristina Sánchez-Miret.



- Quins són els motius de la baixa natalitat a Catalunya?



Hi ha més d'un, és multifactorial, però hi ha un aspecte que em preocupa especialment i és que des de fa anys les estadístiques diuen que les dones de Catalunya i a l'Estat Espanyol en general diuen que tenen menys fills que desitjaria en tenir, per tant, no és una qüestió de voluntat sinó de circumstàncies i aquí el tema econòmic és molt important, però també tot el que té a veure amb la conciliació és a dir poder harmonitzar la vida reproductiva i la vida laboral. En aquest aspecte sí que som diferents a altres països europeus és veritat que venim d'una tradició de fecunditat molt baixa perquè no és el mateix la natalitat que la fecunditat aquesta última és el nombre de fills i filles per dona i la natalitat són les criatures que neixen amb un any. Si tinguéssim un país diferent, és possible que les dones tinguessin més criatures que no pas la situació que tenim ara.

La Coral Gospel Viu celebra el seu 20è aniversari a l'escenari amb el nou espectacle "Non Stop Gospel 20" que reuneix "els millors i més emblemàtics moments" de totes les produccions. Amb motiu del 20è aniversari, el grup farà una gira per tot Catalunya, amb un concert previst el dimarts 24 de maig al Palau de Música de Catalunya. , durarà dues temporades. El públic podrà veure interpretacions de 26 cançons i aproximadament 30 veus que barregen temes gospel tradicionals i contemporanis, així com melodies blues i funky i ritmes llatins, incloent tres cançons a capella per primera vegada.Parlarem amb el director del TGV, Moisès Sala.

L'Agricultura de Precisió és una estratègia de gestió que recull, processa i analitza dades temporals, espacials i individuals i les combina amb altres informacions per a recolzar les decisions de maneig d'acord amb la variabilitat estimada, i així millorar l'eficiència en l'ús de recursos, la productivitat, la qualitat, la rendibilitat i la sostenibilitat de la producció agrícola.

Dins del Pacte Verd de la Comissió Europea, s'indica la necessitat de produir aliments de forma econòmicament sostenible i respectuosa amb el medi ambient, a més de sans.

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.